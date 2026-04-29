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台中監視器近8成老舊 警局提汰換計畫

中央社／ 台中29日電

台中市監視器有3.2萬支，但多為類比系統、影像模糊，警方常得跟民家調閱監視器影像。台中市政府警察局長吳敬田表示，台中市監視器數量為全國最多，但近8成的監視器偏老舊，已提計畫汰換。

台灣民眾黨前主席柯文哲日前在逢甲夜市遭誤噴辣椒水，外界質疑警方調查動作慢。吳敬田說明案情時坦言，逢甲商圈的業者都是下午才開店，警方無法立刻跟商家調閱監視器。

台中市議會今天召開警消環衛業務質詢，台灣民眾黨籍市議員江和樹質詢，台中市許多案子要破案，都要依靠監視器，台中的監視器數量雖是全國最多，但設備卻相當落後，影像解析度差，AI無法辨識，還得跟民家調閱監視器。民主進步黨籍台中市議員陳雅惠提到，警局稱監視器妥善率達99%以上，質疑看不清車牌也算設備妥善嗎。

吳敬田答詢表示，台中市的監視器有3.2萬支，每個案件調查的起頭幾乎都要求調閱監視器，坦言有79%監視器比較老舊，目前部分監視器畫素約30萬畫素，相較其他縣市百萬畫素，確實存在影像解析度不足問題，現在提出新的汰換計畫以4年為期，充實後端及加入AI，預計經費要新台幣39億元。

台灣民眾黨 柯文哲 監視器

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