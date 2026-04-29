彰化文創精品認證徵選結果出爐 參賽135件商品入選13件

「2026彰化文創精品認證徵選」活動，共有70家業者、135件商品參賽，甄選出13件優秀作品，今天在縣府中庭舉行授證典禮，縣長王惠美表示，獲獎作品都以彰化文化風土與地方生活為靈感，都擁有獨一無二的故事，充分展現彰化文創產業逐漸成熟。

評審委員代表章琦玫表示，彰化近年設計能量有目共睹，尤其是 「2025 台灣設計展」讓全國看見彰化的設計實力。今年首度新增「文創精品類」評選項目，是透過設計與創意將傳統工藝提升至全新層次；「文創商品類」 核心在於走入生活，而不僅是陳列在櫥窗中欣賞；「視覺包裝設計類」更是吸引消費者目光、提升品牌競爭力的關鍵。希望業者能持續不懈，也邀請更多夥伴加入文創產業，共同擦亮彰化文創精品的招牌。

入選的13件優秀作品，「文創精品類」展現工藝與生活美學的完美結合，入選的3件商品包括陶園工作坊「田園拾光」、彰化縣花壇鄉農會「茉莉花壇茶壺組」、葫巧工坊「玉光／玉石／綠瑪瑙葫蘆燈」

「文創商品類」強調在地文化與現代設計的揉合，入選5件商品如下：恆樂實業「小創襪-百岳山系」、解憂設計「中興莊的守護者紀實-文創水溝蓋」祥傑工業「轉雞」、日馥癒日工作室「半線踅-空間香氛噴霧」、薪傳實業社「紙藝卡片」。

「視覺包裝設計類」賦予產品更高的品牌溢價與故事傳播力，入選5件商品如下：山寄製菓所「山寄經典禮盒」、小禹嶺企業「鎏金藏茶禮盒」、東北季風咖啡「東北季風x玉珍齋聯名禮盒」、Skinny Cafe瘦子咖啡「瘦子咖啡十刻紀念禮盒」、楓盛園藝「享心森活植栽」。人選作品可上「彰化文創」網站平台：https://changhuaway.bocach.gov.tw/查詢。

「2026彰化文創精品認證徵選」活動，共有70家業者、135件商品參賽，甄選出13件優秀作品，今天在縣府中庭舉行授證典禮，縣長王惠美（左2）聽取入選者的創作說明。記者劉明岩／攝影