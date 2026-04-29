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南投辦兩湖論壇 沈夙崢質疑花費300萬未見效益

中央社／ 南投縣29日電

兩湖論壇今年輪由南投縣政府舉辦，日前落幕。民進黨南投縣議員沈夙崢今天說，縣府花費近300萬元卻未見實質效益，還有中國的統戰疑慮，南投應走向國際，而非走向單一國家。

第18屆兩湖論壇22日在南投縣日月潭力麗溫德姆溫泉酒店舉行開幕式，南投縣長許淑華、中國杭州市副市長魯霞光共同主持，但全程不開放媒體採訪；縣府發布新聞稿表示，以文化藝術、健康城市、觀光旅遊、青年發展為交流主軸，分享雙方縣市多面向經驗。

杭州市訪問團人員日前離台，據了解，雙方今年僅交流，未談及相關合作結果或結論。沈夙崢今天在南投縣議會定期會表示，許淑華2023年率團前往杭州市出席兩湖論壇，當時稱拿到新台幣10億元農產品訂單，近日有報導稱這張農產品合作備忘錄（MOU）達成率7成。

沈夙崢表示，但近年未見兩湖論壇實質效益，縣府還背負外界疑慮統戰，這次花費近300萬元，卻不能宣傳、無實質效益；她表示，縣府應走向國際、多與國際城市締結姊妹縣市，並可依兩湖論壇模式與姊妹縣市實質交流，讓南投走向國際，而非走向單一國家。

南投縣政府新聞及行政處長蔡明志答詢表示，大陸委員會要求不接受媒體專訪、全程低調；南投縣政府民政處長林琦瑜答詢指出，南投縣目前與4個國家、6座城市締結姊妹縣市，2016年後未再與其他國家城市締結，但縣府持續參與國際實質交流，包含參加國外展會。

民進黨 許淑華 日月潭

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