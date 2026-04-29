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東勢民眾爆清潔隊廚餘亂倒 質疑包庇怠惰 環保局：暫置分類非棄置

聯合報／ 記者黑中亮／台中即時報導
民眾檢舉東勢清潔隊疑將生廚餘傾倒地面未覆蓋，下方並無防水層。圖／民眾提供
民眾檢舉東勢清潔隊疑將生廚餘傾倒地面未覆蓋，下方並無防水層。圖／民眾提供

民眾檢舉台中市東勢區清潔隊，疑長期未依規定處理生廚餘，將大量廚餘傾倒在清潔隊後方土地，恐有汙染環境與水體之虞；環保局對此否認，稱廚餘是在區隊暫置區進行初步分類與堆置，並非隨意丟棄；但民眾質疑環保局行政怠惰及包庇。

民眾指出，自去年12月至今年2月底，東勢區清潔隊因車輛故障，未將生廚餘送往外埔綠能園區，而是直接堆置在隊部後方，時間長達3個月；不只廚餘混雜泥土與有機廢棄物堆積，周邊環境衛生堪憂，加上該處緊鄰沙連溪，擔心滲出水恐汙染水源。

民眾並指稱，清潔隊隨意堆置廚餘被民眾發現後，東勢區清潔隊才於今年4月21日緊急派車將現場廚餘運至勢林街上方掩埋場，並以泥土與木屑進行覆蓋，質疑涉嫌滅證或規避責任；然而環保局調查卻「輕輕放下」，未懲處相關人員，對比北屯區清潔隊一輛垃圾車司機及隨車人員，因排放廢水而遭嚴懲，儼然是兩套標準。

中市環保局表示，區隊收運垃圾與廚餘後，在送往焚化廠或綠能生態園區前，依規可在區隊暫置區進行初步分類與堆置，強調並非隨意丟棄；並強調，清潔隊針對暫置區已加強覆蓋防護，也強化場地管理、滲出水防制及周邊環境維護措施，以維護環境品質。

然民眾更提供照片，顯示水果等生廚餘被直接傾倒在地面，並未覆蓋，下方僅為一般土壤，甚至有建築廢棄物等，疑未加設防水層。東勢區清潔隊則強調，廚餘皆經固液分離，堆置下方有防水層，這是因車輛故障等不可抗力因素導致的緊急處理方式，且全案已經政風室調查。

民眾檢舉東勢清潔隊疑將生廚餘傾倒地面未覆蓋，下方並無防水層。圖／民眾提供
民眾檢舉東勢清潔隊疑將生廚餘傾倒地面未覆蓋，下方並無防水層。圖／民眾提供

民眾檢舉東勢清潔隊疑將生廚餘傾倒地面未覆蓋，下方並無防水層。圖／民眾提供
民眾檢舉東勢清潔隊疑將生廚餘傾倒地面未覆蓋，下方並無防水層。圖／民眾提供

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