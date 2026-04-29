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中投「朝陽」聯手玩創意 百年媽祖化身「Q版角頭」

聯合報／ 記者賴香珊江良誠／南投即時報導
草屯朝陽宮聯手同名的朝陽科大師生玩創意，打造「角頭媽祖」、日出祈福酒等文創產品。圖／朝陽科大景都系提供
草屯朝陽宮聯手同名的朝陽科大師生玩創意，打造「角頭媽祖」、日出祈福酒等文創產品。圖／朝陽科大景都系提供

南投縣定古蹟「朝陽宮」是草屯最早的媽祖廟，廟方今年聯手同名的台中「朝陽科技大學」師生，活化改造既有老舊空間，更結合在地文史打造出Q版「角頭媽祖」及祈福酒等文創產品，以跨世代角度讓人看見百年古蹟歷史底蘊與創新活力。

朝陽宮指出，過去當地為洪雅族阿立昆支族領域，清雍正（1723 年）後，漢人林、洪、李、簡四大家族陸續遷入墾殖，平埔族與漢人共融互助，並於清嘉慶2年（1797年）合力建廟，至今將邁入230年，是草屯現今最早存在的媽祖廟。

朝陽宮為草屯當地重要信仰中心，歷史悠久，廟內文物保存豐富，建築及裝飾極具特色，2009年由南投縣政府登錄為歷史建築，更因是北投堡四大姓總理行政中心，見證草屯地區發展為開拓史上重要文資點，2021年登錄為南投縣定古蹟。

但隨歲月流逝，朝陽宮內部分景觀空間陳舊，且無文創產品，地方人士發現同名的台中霧峰朝陽科技大學有景觀及都市設計系，牽線該校系大二生80人產學合作改造，意外讓草屯「最老」的地方信仰中心與年輕學子產生跨世代的碰撞。

朝陽科大景都系學生將朝陽宮媽祖維繫守護庄頭形象，與宗教民俗中角頭祭祀圈文化概念結合，打造單邊眨眼展現俏皮自信的「角頭媽祖」，以及身披阿立昆族傳統服飾的媽祖象徵原漢融合，並以該族群慶豐收祭儀設計祈福酒等文創產品。

朝陽宮主委周宥騰說，為讓百年廟宇展現活力新風貌，今年創下「朝陽」聯手「朝陽」的特殊緣分，過程中也鼓舞學生放膽設計不用設限，把對媽祖滿滿的創意都表現出來，成功以跨世代角度讓人看見百年古蹟歷史底蘊與創新活力。

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草屯朝陽宮聯手同名的朝陽科大師生，以阿立昆族慶豐收祭儀設計日出祈福酒，極富質感。圖／朝陽科大景都系提供
草屯朝陽宮聯手同名的朝陽科大師生，以阿立昆族慶豐收祭儀設計日出祈福酒，極富質感。圖／朝陽科大景都系提供

草屯朝陽宮聯手同名的朝陽科大師生，以阿立昆族慶豐收祭儀設計日出祈福酒，極富質感。圖／朝陽科大景都系提供
草屯朝陽宮聯手同名的朝陽科大師生，以阿立昆族慶豐收祭儀設計日出祈福酒，極富質感。圖／朝陽科大景都系提供

草屯朝陽宮主委周宥騰說明朝陽宮歷史沿革。記者江良誠／攝影
草屯朝陽宮主委周宥騰說明朝陽宮歷史沿革。記者江良誠／攝影

草屯朝陽宮聯手同名的朝陽科大學生，結合在地文史打造出Q版「角頭媽祖」及祈福酒等文創產品。記者江良誠／攝影
草屯朝陽宮聯手同名的朝陽科大學生，結合在地文史打造出Q版「角頭媽祖」及祈福酒等文創產品。記者江良誠／攝影

朝陽科大景都系學生將朝陽宮媽祖維繫守護庄頭形象，與宗教民俗中角頭祭祀圈文化概念結合，打造單邊眨眼展現俏皮自信的「角頭媽祖」。圖／朝陽科大景都系提供
朝陽科大景都系學生將朝陽宮媽祖維繫守護庄頭形象，與宗教民俗中角頭祭祀圈文化概念結合，打造單邊眨眼展現俏皮自信的「角頭媽祖」。圖／朝陽科大景都系提供

草屯朝陽宮聯手同名的朝陽科大師生，結合在地文史打造出Q版「角頭媽祖」及祈福酒等文創產品。記者江良誠／攝影
草屯朝陽宮聯手同名的朝陽科大師生，結合在地文史打造出Q版「角頭媽祖」及祈福酒等文創產品。記者江良誠／攝影

台中 漢人 平埔族 媽祖廟 南投

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