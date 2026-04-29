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彰化天空步道維修進度慢 議員主張分段施工但縣府堅持一次到位

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
今年3月9日起封閉維修的彰化八卦山天空步道，彰化縣議員楊子賢指稱至今50多天卻一直未施工，擔心工程延宕，建議採分段施工、分段開放，避免全段長期封閉造成民眾不便。圖／楊子賢提供
今年3月9日起封閉維修的彰化八卦山天空步道，彰化縣議員楊子賢指稱至今50多天卻一直未施工，擔心工程延宕，建議採分段施工、分段開放，避免全段長期封閉造成民眾不便。圖／楊子賢提供

​今年3月9日起封閉維修的彰化八卦山天空步道，彰化縣議員楊子賢指稱至今50多天卻一直未施工，擔心工程延宕，建議採分段施工、分段開放，避免全段長期封閉造成民眾不便。縣府城觀處表示，分段施工將導致施工機具與民眾休憩動線重疊，增加使用者安全風險，仍以「一次到位、全線開放使用」為宜。

楊子賢說，彰化八卦山天空步道一期全長約1公里，二期延伸工程今年二月完工， 讓步道全線連接，總長達1.75公里，重登全台最長的天空步道寶座，但步道好不容易完成串聯，在月影燈季結束後，隨即一期再度進入封閉維修期，讓許多民眾不解為什麼「步道一直在施工」。

​楊子賢表示，現場封閉至今將滿兩個月，他實際走訪時發現步道拉起封鎖線，卻未見明顯施工進度。他強調，雖然能理解近期適逢雨季，戶外工程施作確實有其難度與挑戰，但城觀處不能以此為由放任進度停擺，應要求承包商在兼顧效率與品質的前提下，積極規劃作業期程，縮短步道封閉的空窗期，切勿讓指標性觀光景點陷入長期閒置的疑慮。

楊子賢要求城觀處落實廠商進場頻率的管控，務必讓工程能如期甚至提前完成，建議評估「分段完工」的可行性，透過分段施作並依總計7處出入口釋出已完工區域，避免採「全線封閉」至工程結束方式，以靈活調度將施工對民眾習慣使用的環境影響降至最低。

縣府城觀處回應表示，天空步道一期面板改善工程預定今年8月30完成並開放使用，由於工程施工涉及大量鋼板搬運與全線防滑塗層噴塗作業，材料運送及機具施工動線必須依賴步道兩側進出，若採分段施工，將導致施工機具與民眾休憩動線重疊，反而增加使用者安全風險；另整體步道僅1公里長，分段施工也會導致工序破碎、增加搬運成本，影響整體完工時程，為了讓步道工程能「一次到位、全線開放使用」，目前規劃的施工方式為最能確保安全且兼顧效率的做法。

今年3月9日起封閉維修的彰化八卦山天空步道，彰化縣議員楊子賢指稱至今50多天卻一直未施工，擔心工程延宕，建議採分段施工、分段開放，避免全段長期封閉造成民眾不便。圖／楊子賢提供
今年3月9日起封閉維修的彰化八卦山天空步道，彰化縣議員楊子賢指稱至今50多天卻一直未施工，擔心工程延宕，建議採分段施工、分段開放，避免全段長期封閉造成民眾不便。圖／楊子賢提供

今年3月9日起封閉維修的彰化八卦山天空步道，彰化縣議員楊子賢指稱至今50多天卻一直未施工，擔心工程延宕，建議採分段施工、分段開放，避免全段長期封閉造成民眾不便。圖／楊子賢提供
今年3月9日起封閉維修的彰化八卦山天空步道，彰化縣議員楊子賢指稱至今50多天卻一直未施工，擔心工程延宕，建議採分段施工、分段開放，避免全段長期封閉造成民眾不便。圖／楊子賢提供

今年3月9日起封閉維修的彰化八卦山天空步道，彰化縣議員楊子賢指稱至今50多天卻一直未施工，擔心工程延宕，建議採分段施工、分段開放，避免全段長期封閉造成民眾不便。圖／楊子賢提供
今年3月9日起封閉維修的彰化八卦山天空步道，彰化縣議員楊子賢指稱至今50多天卻一直未施工，擔心工程延宕，建議採分段施工、分段開放，避免全段長期封閉造成民眾不便。圖／楊子賢提供

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