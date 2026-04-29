台3線豐原石岡段行道樹染「樹癌」 公路局：5月下旬整排移除

公路局中區養工局近日針對台中市省道行道樹進行健康檢查，台3線158.6至168.5公里豐原至石岡路段，因中央分隔島的13株印度紫檀及231株掌葉蘋婆，陸續出現全株黃化、急速萎凋出現集體感染現象，經專業機構鑑定確認83%為「樹癌」的褐根病，為防範路樹突發倒伏意外，路局預計於5月下旬進場進行「整排移除」作業。

公路局表示，針對台3線部分路段出現行道樹枯萎情形，日前委託農業部林業試驗所及中興大學植物病蟲害診斷鑑定實驗室，進行專業鑑定後，證實該路段樹木根系已受褐根病真菌侵害；由於褐根病會導致樹幹基部與根部腐爛，不僅令樹勢衰弱凋萎，更會使其失去支撐力，在無預警的情況下倒伏，對往來車輛及行人構成重大風險。

在為爭取地方理解下，公路局昨天召開地方說明會，會中強調，褐根病目前尚無有效根治藥劑，且病害具有強烈的傳染與擴散特性；若僅針對病株個別處理，殘留於土壤中的病菌仍會持續擴散，經評估風險與專家建議後，最終決定採取「整排移除」方案，以徹底阻絕病原，確保該路段的長遠安全。

公路局並指出，移除作業預計於 5月下旬啟動，短期將移除病樹後將先維持現有植被，未來將針對土壤狀況與環境條件進行環境改善評估，待病害受控後再推動景觀提升計畫；同時提醒用路人，施工期間將視需求實施必要的交通管制，請用路人行經該路段時，務必依現場施工標誌及交管人員指示行駛。

公路局對於作業期間造成的不便，也請地方民眾與駕駛人多加見諒。