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拚留青年人口 學者：關鍵在就業

聯合報／ 記者林敬家賴香珊／連線報導

六都周邊縣市都盼望留下青年，彰化縣今年三月全縣人口約一百二十萬人，雖屬全台最大非直轄市，仍無法抵抗人口外流，每年有兩萬人遷出，彰化縣府規畫興建四棟青年住宅，盼以居住誘因減緩外移，南投縣府也在草屯等地規畫青年住宅，但有學者認為，青宅受惠人數有限，效果偏向示範性，關鍵仍在產業與就業機會。

大葉大學企業管理學系主任童惠玲指出，青年住宅政策本身立意良好，但實際影響範圍有限，建議應從產業端著手，強化在地就業誘因。

她建議，政府可與在地企業合作，讓以優惠價格申購青宅的年輕人須在企業服務一定年限，以提升留才效果；同時也可補助企業提供托育、托老等服務，打造更友善的工作與生活環境，才有助於降低人口外流。

彰化縣府指出，彰化遷出人口，以遷往台中最多，希望透過童萌卡、生育津貼、廣設公托與親子館、興建長照衛福大樓、擴大長青幸福卡使用範圍，另設置社區照顧關懷據點、不老健身房，期望從育兒到高齡照護全面強化，提升留縣誘因。

彰化縣府也說，曾評估桃園政策「可負擔住宅」，住戶無居住需求可回賣市府，但最終考量申購意願與制度彈性，未採取鎖定回售方式。

也有彰化青年說，買屋年輕人通常要長期負擔貸款與利息，最後仍以原價賣回給政府，等同實質沒有資產累積，這樣的制度誘因有限。

南投縣政府推出比市價更便宜的青年住宅，降低青年購屋壓力，加緊腳步持續在南投市、草屯、竹山等規劃興建青年住宅，同時擴大評估多元居住協助、老宅補助修繕、青年就業等政策，就是希望能留住人口，也認為每個縣市居住市場需求不一，需多元評估規畫。

青年 草屯 南投

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