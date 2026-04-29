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彰化首案 員林青宅申購夯 中籤率3.9%

聯合報／ 記者林敬家賴香珊／連線報導
彰化縣推動青年住宅首案落腳員林市，預計今年完工，共一○六四人申請。圖／彰化縣府提供
彰化縣推動青年住宅首案落腳員林市，預計今年完工，共一○六四人申請。圖／彰化縣府提供

彰化縣推動青年住宅政策，首案落腳員林市，預計今年完工，近日申購截止，有一○六四人申請，反應熱烈，縣府青發處將審查資格，挑出四十二名正選、八十四名備取，中籤率約百分之三點九，依序選擇房型、車位，完工後開放賞屋；不過南投青年住宅前年開賣，第一期四十五戶以市價八折讓售，中籤率僅百分之九，後續受房市景氣低迷、限貸令影響，僅售出廿六戶。

彰化縣員林市青年住宅有四十二戶，兩房廿八戶、一房十四戶，另設地下坡道平面車位廿一席另售。一房總價約三百六十九萬元至四○六萬元，二房在七百九十八萬元至八百七十七萬元，每坪約廿七萬至廿八萬元，有一○六四人申購。

縣府青發處說，此案為彰化第一座青宅，熱烈反應顯示青年對購屋殷切，後續審查將針對年齡、戶籍設籍時間及財產條件等把關，正取四十二人，因設籍員林市、大村鄉、永靖鄉青年有優先資格，先行保留百分之十五，其餘再抽出卅五人，若選屋時無合適房型可棄權，由八十四名備取遞補。

此案初估建造成本每坪約廿八萬元，定價採「低於查估市價、高於興辦成本」原則，售價待完工，完成登記後，依實際坪數核算，抽籤結果公告後，報議會、行政院辦理處分。

房仲分析，員林新案行情每坪卅七萬元，青年住宅具市場競爭力，為防堵人頭申購、投資炒作，縣府已修正自治條例，增訂五年閉鎖期，自所有權移轉登記日起五年內不得出售、出租、贈與或移轉，另透過國稅資料查核機制強化管理。

彰化縣青年住宅首案反應熱，但南投縣青年住宅不如預期，前年竣工開賣，第一期四十五戶雖以市價八折讓售，三、四房型價格在六八○至一一一六萬元不等，吸引五百多人申購，中籤率約百分之九，後續受到房市景氣低迷、限貸令等影響，部分中籤人礙於財力問題放棄承購，僅售出廿六戶，剩餘十九戶將辦理二次公告讓售。

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