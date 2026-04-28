荷蘭籍飯店總經理和台籍女琴師譜戀曲 台中打造愛的餐廳

走進台中市北屯區的Mooie 花園餐廳，一位外籍老者親切的接待客人，很多客人看到這樣一個長者在幫忙服務，感受特別特殊。原來，他是荷蘭籍的老闆 Hendrik，84歲的他來台28年，娶了台灣籍的妻子江芝妍，兩人曾共同打造了知名的義式餐廳Fatty’s，後來又轉戰北屯崇德商圈，希望帶給客人不一樣的感受。

Hendrik雖然年事已高，但身體十分健朗，和客人總能聊上一會兒，還會介紹自己原本從事飯店業，多年前應聘來台擔任晶華酒店總經理，結識了在飯店演奏鋼琴的江芝妍，後來兩人譜出戀曲，並決定結婚和共同創業，也才在台中開設了Fatty’s並闖出了一番事業。

對於兩人都不是廚師出身，何以能開了餐廳還受到歡迎？江芝妍回憶，Hendrik雖一直從事飯店的管理職，但也曾上過廚藝學校，對廚藝有一定的認識，兩人為了創業，就這麼捉摸著開店。因為堅持從麵、奶油、乳酪到每項食材都得用最好的，沒想到受到客人喜愛。Fatty’s也從台中市精誠路巷內的一家小店，後來成為台中市的人氣餐廳。

為了照顧年僅3歲的小孩，兩人後來把Fatty’s賣了，返回荷蘭照顧小孩。當小孩大了，兩人難忘餐廳事業，又返回台灣在崇德商圈的山西路開了Mooie 花園餐廳。所謂「Mooie」，江芝妍說，荷蘭語就是「美好、樂觀、正向」之意，也是兩人一直秉持的生活態度。至於店的周圍布置的像個小森林，則是仿照他們荷蘭的家，懷念那替綠意和芬多精。

Hendrik和江芝妍現在分別負責外場和料理。對於自己從學音樂的演奏者竟然變成了餐廳主廚，江芝妍說，共同點都是創作，她也樂在其中。這也難怪，看過她做菜的人，都可發現她陶醉的表情經常寫在臉上。

對於Hendrik經常在旁提出自己的意見，江芝妍坦言，兩人經常各有堅持，但這樣的討論「是必要的」也才能從中把食物轉化為更符合台灣本地人喜愛的口味。兩人研發的辣油和蒜頭油，因為能為食材畫龍點睛，去年獲得台中市十大伴手禮獎的好禮標章，夫妻倆視為是餐廳的一項難得的榮譽。

為了能讓消費者在家也能享用他們的料理，夫妻倆最近研發出肉醬千層麵和墨魚風味緞帶麵等6項新產品。從麵體結構到醬料比例都經過調整，消費者在家亦能完成接近餐廳水準的料理，歡迎大家體驗，也給他們鼓勵。

從學音樂的演奏者竟然變成了餐廳主廚，江芝妍說，共同點都是創作，她也樂在其中。記者黃寅／攝影

為了能讓消費者在家也能享用他們的料理，Hendrik和江芝妍夫妻倆最近研發出肉醬千層麵和墨魚風味緞帶麵等6項新產品。記者黃寅／攝影

Hendrik和江芝妍研發的辣油和蒜頭油，因為能為食材畫龍點睛，去年獲得台中市十大伴手禮獎的好禮標章。記者黃寅／攝影