攤商收錢收到手軟 中市經發局提醒物調券使用期限至5月3日

台中物調券兌換最終日熱度衝頂！逢甲觀光夜市攤販集中區主委凌森耀直言，攤商連日備貨、收錢收到手軟，買氣直逼節慶檔期。台中市經濟發展局表示，「物調券」活動28日晚間圓滿完成發放，雖受天候影響延後兩日啟動，但在各場域串聯帶動下，整體人潮與消費力不減反增，成功點燃城市消費動能。

經發局指出，自發放首日晚間起，包括逢甲、大慶、忠孝路、捷運總站、中華路、昌平、清水五權、日南、長億、大雅雅潭，以及大甲蔣公路、旱溪等夜市場域，均湧現大量人潮，民眾紛紛表示「領券配美食最有感」，攤商也普遍反映客流量明顯成長，帶動營收提升。

各場域回饋成效亮眼。逢甲夜市攤商連日備貨應戰，買氣強勁；旱溪、大慶夜市攤販集中區主任蔡明訓表示，物調券成功創造萬人空巷盛況，也吸引更多攤商進場營業。

台中最大公有市場建國市場自治會長蔡官典則指出，原本周一休市，但在物調券帶動下，罕見出現大量人潮，營業攤商忙到應接不暇。各場域一致認為，物調券不僅提升營收，更有效活絡庶民經濟氛圍。

經發局長張峯源說，三日發放期間天氣晴朗，為台中市107處場域提供良好消費環境，人潮成功導入傳統市場、商圈及產業故事館，並為具代表性的夜市文化創造亮眼經濟效益。攤商普遍反映物調券「好領、好用」，帶動民眾加碼消費，從個人採買延伸至家庭消費，整體消費動能顯著提升。

經發局也感謝活動順利推動，特別致謝警察局、各區公所及里長協助維持現場秩序，以及立法委員、市議員與各場域自治組織的通力合作，讓活動圓滿完成。

經發局提醒，物調券雖於28日完成發放，但使用期限至5月3日止，逾期即失效，不得補發、退費或跨場域使用，請民眾把握最後使用時間，前往指定場域消費，享受「花券省荷包、逛市集更有感」的購物樂趣。