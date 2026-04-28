影／獅子會300C-1區豪捐400萬 創世台中院30院民照護更周延

國際獅子會300C-1區在總監林玉彪帶領下，號召獅友今捐助創世基金會台中院懸吊式電動移位設備、高背型坐式懸吊帶等近400萬元照護設備，全面升級院內植物人照護環境，院內30名院民受惠，並有效減輕照護員身體負擔。

今舉行捐贈揭牌儀式，邀請長期支持創世的維多利亞幼兒園學童獻唱感謝歌曲，並親手獻花給獅友代表。

林玉彪說，他身為醫師，更能體會長期照護對設備的高度依賴，因此創世提出「植物人安養設備購置需求」時，他號召獅子會300C-1區所有獅友，捐贈6間院房懸吊式電動移位設備、30條高背型坐式懸吊帶、中央空調冰水主機、變頻冷暖氣機，以及3台等離子消毒殺菌機等近400萬設備。

林玉彪指出，此次捐贈從日常移位、環境控溫到感染防護全面提升，實質改善植物人照護條件，這不僅是物資支持，更是將獅友們的關懷落實在院民日常生活中，期盼透過拋磚引玉，讓更多社會大眾關注植物人照護議題，延續善的循環。

創世台中院院長陳韋龍指出，過去因缺乏專業輔具，院民下床活動受限，此次新增設備大幅提升移位安全，也有效減輕照護人員身體負擔，降低職業傷害風險，提升照護品質與人員留任意願。

陳韋龍說明，中央空調系統的建置，有助維持院內全年穩定溫度，降低院民因溫差引發的呼吸道不適，也讓整體照護環境更加舒適，對院民健康與照護人員工作效率皆有正面助益。