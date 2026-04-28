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彰化舊衣回收箱成廢棄物天堂？大量惡意棄置 清潔隊裝監視器揪違法者

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導
員林市有舊衣回收箱近日遭惡意棄置大量廢棄鞋盒，清潔隊已加裝監視器將強力取締。圖／員林清潔隊提供
員林市有舊衣回收箱近日遭惡意棄置大量廢棄鞋盒，清潔隊已加裝監視器將強力取締。圖／員林清潔隊提供

彰化縣員林市多個舊衣回收箱近日遭惡意棄置大量廢棄鞋盒、甚至沙發等破損大型傢俱，造成環境髒亂，清潔隊已加裝監視器將強力取締。目前全縣有15鄉鎮市有設舊衣回收箱，也有類似亂象，環保局呼籲，亂棄置可依「廢棄物清理法」最高裁罰6千元罰鍰。

員林清潔隊近日在臉書發文指出，市區多處舊衣回收箱近期亂象頻傳，遭人惡意棄置大量廢棄鞋盒，鞋盒內還有鞋，還有人將一串輪胎、黑色垃圾袋也堆在各回收箱旁，讓清潔員在烈日下揮汗收拾殘局。

Po文一出引發熱議，有民眾留言說「每次看到有人亂丟，也覺得一肚子火」、「真的可惡至極，調監視器搜出來」，清潔隊網站也怒批「良心不會不安嗎？不自律就移位，開罰追到底」。

員林市清潔隊長張道強也嚴厲發聲，針對偏遠或無監視器、且屢次淪為髒亂點的特定位置，將研議把舊衣箱遷移至更合適的地點，要將資源留給真正愛護環境的鄰里。

張道強說，員林市目前設置約250 個舊衣回收箱，初衷是為了推動資源循環，提供市民便利的回收管道，但「便利應建立在自律上」，部分回收點卻淪為少數自私民眾規避處理費的非法棄置場。

為了遏止亂象，員林市清潔隊已於多處棄置熱點裝設「機動性太陽能監視器系統」，不分晝夜、全程錄影紀錄，張道強說，若民眾發現有疑似違法棄置垃圾、大型傢俱行為，請踴躍拍照、錄影紀錄車牌向清潔隊檢舉，公所將全力追查，依廢清法最高可處6千元罰鍰。

彰化縣環保局表示，目前設有舊衣回收箱的包含花壇鄉、秀水鄉、福興鄉、和美鎮、伸港鄉、員林市、社頭鄉、永靖鄉、溪湖鎮、大村鄉、田中鎮、北斗鎮、埤頭鄉、溪州鄉及二林鎮等15個鄉鎮市。

環保局環境工程科長葉鐙嘉表示，的確設舊衣回收箱的鄉鎮都會面臨被亂丟廢棄物的問題，但也不能因噎廢食而撤掉回收箱，環保局建議公所加強設監視錄影器，將違法者揪出，才不會讓心存僥倖者一犯再犯。

員林市有舊衣回收箱旁近日遭惡意棄置輪胎等廢棄物，清潔隊已加裝監視器將強力取締。圖／員林清潔隊提供
員林市有舊衣回收箱旁近日遭惡意棄置輪胎等廢棄物，清潔隊已加裝監視器將強力取締。圖／員林清潔隊提供

員林市有舊衣回收箱近日遭惡意棄置大量廢棄鞋盒，清潔隊已加裝監視器將強力取締。圖／員林清潔隊提供
員林市有舊衣回收箱近日遭惡意棄置大量廢棄鞋盒，清潔隊已加裝監視器將強力取締。圖／員林清潔隊提供

員林市有舊衣回收箱旁近日遭惡意棄置廢傢俱等生活用品，清潔隊已加裝監視器將強力取締。圖／員林清潔隊提供
員林市有舊衣回收箱旁近日遭惡意棄置廢傢俱等生活用品，清潔隊已加裝監視器將強力取締。圖／員林清潔隊提供

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