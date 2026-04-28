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連20季奪冠！台中「雙核心」帶動 經濟指標Q1奪5項全台第1

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
台中「漢神洲際購物廣場」今年4月10日開幕。圖／本報資料照片
台中「漢神洲際購物廣場」今年4月10日開幕。圖／本報資料照片

台中經濟在製造業與批發零售業雙核心帶動下，台中市已連續20季在公司及商業登記多項指標奪冠。根據經濟部最新統計，台中市今年第1季再度拿下5項全國第一，並且「連20季」持續維持至少4項冠軍，展現企業投資信心與城市經濟實力。

經發局長張峯源說，台中今年第1季公司登記新增2895家，資本額成長率8.11%；商業登記新增2966家，成長重點集中在批發零售、營建及住宿餐飲，顯示大型企業持續深化在台中投資布局。

張峯源說明，今年4月開幕的「漢神洲際購物廣場」引進逾500個品牌，首日即吸引近8.5萬人次；另Costco展店規模預計上看6家，顯示大型零售業者持續看好台中消費市場潛力。

台中會展產業更是迎來大豐收。台中國際會展中心今年3月啟用，首場「TMTS 2024台灣國際工具機展」吸引全球80國、逾7萬人次參訪，創造逾20億美元採購訂單，成功發揮「前店後廠」優勢。

經發局說，市府近年透過「台中嗨8全城開趴」串聯跨年、耶誕、春節及燈會等活動，成功引爆人潮。觀光署統計，今年春節訂房率達62%、228連假58%，雙居六都第一。

張峯源強調，面對全球供應鏈重組，市長盧秀燕連續兩年編列2500萬元補助9大指標產業公會拓展海外商機，協助機械、自行車、工具機等產業參展與拓銷，提升國際能見度與接單能力。未來將持續透過單一投資服務窗口與跨局處整合，加速投資落地，讓台中的城市競爭力在波動的國際局勢中保持領先。

台中「漢神洲際購物廣場」今年4月10日開幕。圖／本報資料照片
台中「漢神洲際購物廣場」今年4月10日開幕。圖／本報資料照片

台中經濟指標連20季4項以上冠軍。圖／台中市政府提供
台中經濟指標連20季4項以上冠軍。圖／台中市政府提供

台中今年首季在公司及商業登記再摘5項第一。圖／台中市政府提供
台中今年首季在公司及商業登記再摘5項第一。圖／台中市政府提供

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