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日月潭用水爆量撐不住 馬文君爭取新鑿70米深井

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
日月潭伊達邵假日供水吃緊、水壓不足，立委馬文君（粉衣者）向台水爭取新鑿70米深井及配水池。圖／馬文君立委服務處提供
日月潭伊達邵假日供水吃緊、水壓不足，立委馬文君（粉衣者）向台水爭取新鑿70米深井及配水池。圖／馬文君立委服務處提供

日月潭是熱門景點，伊達邵卻常因大批遊客湧入，造成供水吃緊、水壓不足，影響旅宿業及民生用水。立委馬文君為此向台水爭取在當地停車場後方新鑿70米深井及興建300噸配水池，總經費約2169.8萬元，可望解決當地供水不穩問題。

日月潭是國際級觀光景點，遊客如織，其中伊達邵為邵族主要聚落，也是潭區觀光產業及人口最密集的區域，旅館、民宿、餐廳及商店林立，但因該區域地勢較高，且在供水管線末端，每逢周末連假就容易發生供水不足情形，地方深受其擾。

立委馬文君表示，觀光建設不能只重表面景觀，更要完善水電交通等基礎設施，但日月潭地區用水從過去至今就有泥水、供水不穩等問題，她2021年向台灣自來水公司爭取爭取投入2631萬元經費辦理「魚池鄉日月村供水改善工程」。

而日月潭日月村供水改善工程於2023年陸續完工後，搭配既有水井及潭水資源，每日供水量提升至約1300立方公尺，大幅改善水源不足問題；唯因伊達邵在供水管線末端，且因地勢較高，假日期間瞬間用水需求仍高，尖峰時段仍供水不穩。

馬文君說，日月潭伊達邵是旅客造訪的重要門戶，當地卻連基本供水都無法穩定，影響居民生活品質，也衝擊地方觀光形象與產業發展，今為此邀集台水第四區管理處副處長林正隆及相關單位赴伊達邵會勘，成功爭取新鑿深井及配水池工程。

該工程分三階段推動，第一階段於伊達邵停車場後方新鑿70米深井；第二階段設置300噸配水池，作為區域調配與穩壓使用；第三階段辦理機電設備、監控系統及加藥設備建置，完工後將有效提升供水調節能力，穩定日月村整體供水系統。

日月潭伊達邵假日供水吃緊、水壓不足，立委馬文君向台水爭取新鑿70米深井及配水池。圖／馬文君立委服務處提供
日月潭伊達邵假日供水吃緊、水壓不足，立委馬文君向台水爭取新鑿70米深井及配水池。圖／馬文君立委服務處提供

日月潭伊達邵假日供水吃緊、水壓不足，立委馬文君（粉衣者）向台水爭取新鑿70米深井及配水池。圖／馬文君立委服務處提供
日月潭伊達邵假日供水吃緊、水壓不足，立委馬文君（粉衣者）向台水爭取新鑿70米深井及配水池。圖／馬文君立委服務處提供

日月潭 馬文君 台水

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