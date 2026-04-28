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台中物調券最終日發放完成 市府提醒：使用至5/3逾期失效

中央社／ 台中28日電

台中物調券發放，今天最終日，台中市經發局表示，原訂24日起發放，受天候影響延後到26日起連續3天發放，也提醒使用至5月3日為止，逾期失效。

2026年第一波物調券發放活動，原訂4月24日至26日舉行，因天候因素順延至26日至28日辦理，經發局表示，今天是發放活動最終日；在各場域串聯帶動下，整體人潮與消費力不減反增，成功點燃城市消費動能。

經發局說明，3天活動共發放35萬份物調券，每人每場域每日限領2份，每份面額200元，可使用現金新台幣100元兌換1份面額200元物調券；在全市107處場域發放，涵蓋傳統市場、黃昏市場、商圈、產業故事館及夜市等，民眾可根據時段領取。

經發局表示，自發放首日晚間起，包括逢甲、大慶、忠孝路、捷運總站、中華路、昌平、清水五權、日南、長億、大雅雅潭及大甲蔣公路、旱溪等夜市場域，均湧現大量人潮，攤商也普遍反映客流量明顯成長，帶動營收提升。

位於東區的建國市場自治會長蔡官典指出，原本週一休市，但在物調券帶動下，罕見出現大量人潮，營業攤商忙到應接不暇；其他場域也一致認為，物調券不僅提升營收，更有效活絡庶民經濟氛圍。

經發局提醒，物調券雖於今天完成發放，但使用期限至5月3日止，逾期即失效，不得補發、退費或跨場域使用，請民眾把握最後使用時間，前往指定場域消費，享受「花券省荷包、逛市集更有感」購物樂趣。

台中

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