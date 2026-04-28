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彰化男赴日返台確診麻疹 衛生局持續追蹤274名接觸者
彰化縣衛生局今天表示，縣內1名30多歲男子4月曾赴日本旅遊，返台後出現發燒、咳嗽等症狀，就醫確診麻疹，個案狀況穩定，目前已匡列274名相關接觸者追蹤並掌握健康情形。
衛生福利部疾病管制署今天公布7年來首例日本境外移入麻疹個案，新增個案為中部30多歲男性，今年4月上旬曾至日本旅遊，返國後於16日出現發燒及咳嗽等症狀並多次就醫，20日出疹後再次就醫，經通報採檢確診。衛生單位目前匡列相關接觸者274人，預計監測至5月12日。
彰化縣衛生局向中央社記者說明，目前這名個案狀況穩定，將持續追蹤並掌握相關接觸者健康情形，暫未出現不適症狀。
衛生局表示，麻疹可透過飛沫及空氣傳播，常見症狀包括發燒、鼻炎、紅疹、結膜炎及咳嗽。接觸者監測期為與個案最後一次接觸日，再加上18天計算，期間應避免出入公共場合，並盡量戴口罩；如出現疑似症狀，勿輕忽或自行就醫，應先自我隔離並通知衛生單位，避免接觸其他候診民眾。
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