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日月潭伊達邵假日供水吃緊 台水鑿深井建配水池改善

中央社／ 南投縣28日電

日月潭伊達邵地區遊客多，旅宿業林立，加上位處供水管線末端，假日尖峰時段供水吃緊；台灣自來水公司將在此開鑿70公尺深井1口、新建300噸配水池及機電設備，盼穩定供水。

日月潭伊達邵地區每逢假日、連續假期，遊客大量湧入造成供水吃緊、水壓不足，影響居民生活及旅宿業營運，國民黨立委馬文君今天邀台灣自來水公司第四區管理處等單位踏勘，成功爭取在伊達邵停車場後方新鑿深井並興建300公噸配水池，預計272戶受益，盼解決供水不穩問題，總經費約新台幣2169.8萬元。

馬文君說，由於伊達邵地勢較高，且位處供水管線末端，尖峰時段末端用戶容易供水不足，居民與業者長期深受困擾，日月潭是國際級觀光景點，伊達邵更是旅客造訪重要門戶，若連基本供水都無法穩定，不僅影響居民生活品質，也衝擊觀光形象與產業發展。

馬文君表示，2021年全台大旱缺水期間，日月潭水位降至歷史低點，伊達邵地區自來水甚至出現泥水，她當時積極向自來水公司爭取辦理魚池鄉日月村供水改善工程，投入2631萬元辦理2處深井及管線銜接工程，於2023年陸續完工，搭配既有水井及潭水資源，每天供水量提升至約1300公噸，大幅改善水源不足問題。

她說，雖然水源量已較過去充足，但假日期間瞬間用水需求仍高，尖峰時段仍有供水壓力，因此這次再爭取第2階段改善計畫，工程將分3階段推動，包含在伊達邵停車場後方新鑿70公尺深井、第2階段設置300公噸配水池作為區域調配與穩壓使用，並建置機電設備、監控系統、加藥設備，以穩定整體供水系統。

馬文君 日月潭 國民黨

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