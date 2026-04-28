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台中西屯、南屯逾2000戶停電 全數復電

中央社／ 台中28日電

台中市西屯區市政路、南屯區文心路1段等區域今天下午1時許突然停電，台灣電力股份有限公司台中區營業處表示，影響超過2000戶，經派員搶修，下午2時28分全數復電。

有網友透過社群網站貼文指突然停電快熱死，也有民眾當時在大賣場美食街，只好在黑暗中繼續用餐。

台電台中區處說，下午1時18分許市政路及南屯新富路、大墩十一街與文心路1段一帶停電，接獲通報後，立即派員到現場查修，事故原因為台電設備故障。

台電表示，下午2時3分已縮小停電範圍，先復電2044戶（含文心家樂福），後續加派人員搶修，2時28分許故障設備已更換，全數復電。

此外，台中北區中友百貨周邊昨天中午也突然停電，台電指由於地下電纜故障，一度造成北區與東區超過5000戶停電。

台電 台中 停電

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