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「物調券」發威！買200變400 台中22處產業故事館現排隊人潮

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
台中市經發局推出「產業故事館物調券」活動，伊莎貝爾烘焙觀光工廠吸引人潮。圖／台中市經發局提供
台中市經發局推出「產業故事館物調券」活動，伊莎貝爾烘焙觀光工廠吸引人潮。圖／台中市經發局提供

台中市經發局統計，經發局推出「產業故事館物調券」活動，串聯台中22處特色館舍，搭配「買200送200」超值優惠，帶動參觀與消費熱潮，多處熱門館舍出現兌換盛況，民眾直呼「賺到又好玩」，故事館表示，整體來客數明顯提升。

經發局指出，此次物調券不僅放大消費力，更引導人潮走入產業故事館。其中，「霧峰林家宮保第園區」湧現兌換物調券民眾，領取後直接兌換門票入園參觀，過程順暢，遊客紛紛稱讚「物調券真的很讚」。

「霧峰農會酒莊」也人潮，現場推出2張物調券即可兌換300公克在地香米的加碼方案，吸引民眾專程排隊採購，滿載而歸，帶動業績成長。

「伊莎貝爾烘焙觀光工廠」結合來館送曲奇繪馬與消費贈送台中十大伴手禮首獎「布雪蛋糕」，吸引眾多親子家庭參與，孩子體驗手作樂趣，大人輕鬆選購伴手禮。

經發局統計，這波物調券活動，人潮與營業額均明顯成長，預估整體提升約2成，展現政策帶動消費的具體成效。透過「買200送200」機制，讓民眾消費更有感、業者成長更有力。未來將持續擴大慶典經濟效益，深化產業與觀光資源串聯，讓民眾持續感受「好玩、好買、好逛」的台中魅力。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

台中市經發局推出「產業故事館物調券」活動，霧峰農會現場吸引人潮。圖／台中市經發局提供
台中市經發局推出「產業故事館物調券」活動，霧峰農會現場吸引人潮。圖／台中市經發局提供

台中市經發局推出「產業故事館物調券」活動，台中產業故事館湧人潮。圖／台中市經發局提供
台中市經發局推出「產業故事館物調券」活動，台中產業故事館湧人潮。圖／台中市經發局提供

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