台中環保局稽查員被要求「執行公務」街頭拍美女照回傳 內勤職員輕佻對話曝

民進黨台中市議員江肇國今爆料，指台中市環保局內部驚傳職場霸凌，一名內勤職員要求外勤人員上街頭拍攝女性養眼照，發生離譜違紀情事，環保局長吳盛忠面對質詢時竟稱「不知情」，這不僅是個別案件，更是整個局處指揮鏈的徹底崩潰。台中市環保局表示，拍照事件發生3年前，目前案件仍在調查中。

台中市議會今警消環衛業務質詢，江肇國指出，環保局一名內勤職員疑似長期在私人通訊群組中，要求外勤在執行公務期間，隨機拍攝路邊女性照片並回傳，民眾在街頭無端被公務員拍攝，不僅有騷擾之嫌，更涉及法律問題。

江肇國說，受害同仁於4月8日提出申訴，依照市府相關規範，局長理應知悉並啟動調查，但身為局長的吳盛忠竟然不知情，依舊「狀況外」的態度。江痛批，「如果連這種重大違紀案都無法即時上報，市民如何信任環保局能夠處理更複雜的環境整治與垃圾去化問題？」

江肇國要求環保局必須建立透明即時的通報機制，不能讓局長成為最後一個知道的人；對於職場性騷擾與霸凌案，必須兩周內完成外部調查報告，若證實有主管包庇或隱匿未報，相關人員必須負起行政責任。

台中市副市長鄭照新表示，該案已發動調查，行政單位分層負責，調查到一定階段會向局長報告，並責成加速調查。

環保局指出，拍攝事件發生在3年前，內勤職員向外勤討要女性養眼照，外勤人員真的就拍給他。兩位當事人都是男員工，日前兩人發生職場衝突，內勤人員對外勤咆哮，外勤搜證後指控遭職場霸凌，並截圖3年前的輕佻對話，全案目前調查中。