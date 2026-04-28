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鹿港地藏王廟彩繪「修舊如舊」完工 書法家提字共譜新貌

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導
彰化鹿港地藏王廟彩繪修護完工，門神彩繪修復更特別邀請原作者潘岳雄大師與弟子林傳智攜手完成。記者林敬家／攝影
彰化鹿港地藏王廟彩繪修護完工，門神彩繪修復更特別邀請原作者潘岳雄大師與弟子林傳智攜手完成。記者林敬家／攝影

彰化鹿港地藏王廟彩繪修護今天舉辦工程完竣典禮，縣府文化局說，這次修復也融入書法藝術，由吳肇藩、吳肇昌、吳肇勳、林俊臣、陳孟誼及陳昭坤等6位在地書法家題字於樑柱與壁面，其中多位書家曾參與2004年修復工程，今回再度揮毫，延續歷史脈絡，形塑跨世代文化印記。

彰化縣長王惠美表示，鹿港地藏王廟創建於清朝嘉慶20年（1815年），由鹿港八郊重建天后宮餘資所建，形成「北天后、南地藏」的信仰格局，象徵天與地的守護意涵，承載鹿港兩百多年移墾與民間信仰歷史脈絡，民國1985年公告為縣定古蹟，具重要文化價值。

本次修復工程於2023年獲文化部文資局核定，總經費1195萬元，其中中央補助70%、縣府25%、廟方自籌5%，透過公私協力推動文化資產保存。工程歷時修護後於今年1月完工，針對長年煙燻與環境造成的彩繪損壞，採取「修舊如舊」的保留式修復方式，結合專業修護師與在地匠師共同施作。

王惠美指出，門神彩繪修復更特別邀請原作者潘岳雄大師與弟子林傳智攜手完成，不僅修補技術層面，更展現世代匠藝傳承的文化意義。她也感謝議會支持預算與地方各界投入，使古蹟得以延續生命。

縣議員凃淑媚表示，修復工程從早期斑駁脫落的狀態，經專業團隊逐步修護，如今重現風采，可說是為廟宇「上新妝」，展現文化資產保存成果。

鹿港鎮長許志宏則指出，地藏王廟長期受西曬影響，彩繪劣化嚴重，縣府與各單位協力修復，使百年信仰空間得以延續。廟方主委許森樹表示，感謝各界協助讓廟貌恢復光彩，也期盼地藏王慈悲精神持續庇佑地方平安。

彰化鹿港地藏王廟彩繪修護今天舉辦工程完竣典禮，縣府文化局說，這次修復也融入書法藝術，由吳肇藩、吳肇昌、吳肇勳、林俊臣、陳孟誼及陳昭坤等6位在地書法家題字於樑柱與壁面。記者林敬家／攝影
彰化鹿港地藏王廟彩繪修護今天舉辦工程完竣典禮，縣府文化局說，這次修復也融入書法藝術，由吳肇藩、吳肇昌、吳肇勳、林俊臣、陳孟誼及陳昭坤等6位在地書法家題字於樑柱與壁面。記者林敬家／攝影

彰化鹿港地藏王廟彩繪修護完工，針對長年煙燻與環境造成的彩繪損壞，採取「修舊如舊」的保留式修復方式，結合專業修護師與在地匠師共同施作。記者林敬家／攝影
彰化鹿港地藏王廟彩繪修護完工，針對長年煙燻與環境造成的彩繪損壞，採取「修舊如舊」的保留式修復方式，結合專業修護師與在地匠師共同施作。記者林敬家／攝影

王惠美 彩繪 書法 鹿港 古蹟

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