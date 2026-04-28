彰化田中媽管委會鬧雙胞逾十年 蕭淑芬要求：還廟於民

彰化縣田中鎮媽祖廟乾德宮管理權爭議歷經3任鎮長仍未解，管委會也鬧雙胞，田中鎮長蕭淑芬與乾德宮暫行管理委員會表示，法院最新判決前鎮長、現任議員鄭俊雄所召開的「第一屆第一次信徒大會」決議及選舉結果「均不成立」，所以鄭方應還廟於民；鄭俊雄則說，廟不是公所的，合法的管委會將會上訴。

「我們已為田中媽打贏這場勝仗」蕭淑芬說，不能讓田中媽成為「鄭家廟」，彰化地方法院已針對 2018年鄭俊雄召開的「第一屆第一次信徒大會」決議及選舉結果「均不成立」，所以希望目前由鄭俊雄主導的私人一方管委會能還廟於民，讓田中媽能回歸成「田中鎮廟」。

蕭淑芬今天與乾德宮暫行管理委員會主委陳士傑及律師等在乾德宮前召開記者會，現場多位里長等地方人士上百人與會。

蕭淑芬說，「乾德宮是全體田中鎮民的，而非少數特定人士的財產。」，以往都是由鎮長擔任管委會主委，各里長任委員，因此呼籲應尊重法院判決，立即停止以非法委員會名義對外行事，並配合移交廟務相關文書與帳冊。

陳士傑表示，乾德宮是民國7年募建，民國38年起長期由田中鎮公所管理，並由鎮長擔任乾德宮法定管理人，也受鎮民代表會監督，性質屬「公廟」。

田中媽乾德宮主導權風波歷經3任鎮長未平息，前鎮長、彰化縣議員鄭俊雄在卸任鎮長前另招募信徒，召開信徒籌備會，籌組乾德宮管委會，並由管委會選出主委蔡明煌，後與繼任鎮長謝文賢、洪麗娜、蕭淑芬均摃上，與公所派爭奪管理權，因此管委會也鬧雙胞11年。

鄭俊雄說，他2014年卸任鎮長前即收到內政部函文及縣府函文鎮長不得兼任寺廟負責人，為了維持廟務運行，才會以乾德宮暫代負責人身分辦理招募信徒、召開信徒籌備會，於法有據，廟是私人財產，不是公所的。但現在他也已淡出廟務，他尊重司法，而合法管委會也會提上訴。

另一方乾德宮管委會主委蔡明煌表示，法院判決說第1屆由鄭俊雄任召集人有缺失，但第2屆後是由120名信徒所選出的管委會，且已送縣府核備，縣府也核發寺廟登記證，所以管委會是完全合法，他們將會上訴。

田中鎮長蕭淑芬與乾德宮暫行管理委員會今在乾德宮前召開記者會，要求議員鄭俊雄所成立的管委會交出管理權，還廟於民。記者林宛諭／攝影