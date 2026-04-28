影／焚化爐無損茶產業？環團提數據反擊再控警傷人 官方回應了

南投縣政府今續開名間焚化爐二階環評範疇界定會議第4次延會，環團及自救會不滿縣府屢稱焚化爐對茶產業沒影響，今提數據反擊，並指焚化爐產生高溫熱能，將使霧氣消失，影響茶葉品質，恐重創茶產業，更控訴警方昨天拉扯民眾致傷。

縣府表示，先前已就焚化爐汙染物影響茶葉進行薰氣實驗，後續會依照專家學者意見，針對焚化廠興建後溫室氣體排放量增加，是否改變氣候條件衝擊農業及茶產業等都會進行詳細評估，將實驗培養茶葉確認對微氣候對茶葉生長的實際影響。

南投警分局表示，該民眾有翻越桌面、作勢衝主席台等行為，經多次勸導無效，才以圈圍方式引導其返回民眾區域，但他推開員警自行衝撞一旁座位區並倒地翻滾，非員警推擠所致，員警執法過程均依法辦理，全程均有蒐證影像可資查證。

環團及自救會指出，名間鄉茶葉種植面積約2200公頃是全台最大茶產區，茶葉產量占全台逾4成，年產值估計達100億元以上，供應全台約6至7成的手搖飲基底茶原料，影響全台手搖飲店年銷售額約560億元，是茶產業經濟重要一環。

縣府卻為了興建焚化爐，漠視名間茶產業重要性，甚至屢稱焚化爐興建不會對茶產業造成影響，實際上，名間及鄰近地區風速小，且降雨天數逐年漸少，已影響茶農，若再設焚化爐排放高溫熱能，將加劇當地氣候環境惡化，恐重創茶產業。

監督施政聯盟召集人陳椒華說，根據氣象署資料，名間2016至2025年年平均風速為1.3 m/s，於風速微弱，大氣擴散不易；2020、2021年降雨日數僅87天與96天，鄰近二水的2020至2023年則為79天、84天及81天，已有逐年下降趨勢。

由於茶樹生長極度依賴高濕環境，名間靠著台地特有地形晨霧提升茶葉品質，若設焚化爐，高溫廢氣在風速小環境下，除汙染空氣，熱能也難以被氣流帶走，產生乾化效應及熱能滯留（熱島效應）風險將無法成霧，可預期將重創當地茶產業。

彰化縣環境保護聯盟研究員林政翰則憂心，名間地勢比彰化高，蓋焚化爐後就像有人站在樓梯上往樓下拍菸灰，屆時戴奧辛等空汙物將順著山風灌進二水、溪州、田中等地農園；汙水也將流入下游王功、芳苑那些對水質極度敏感的文蛤養殖區。

名間在地茶農、製茶師等也擔心原本就因降雨日數少而珍貴的霧氣消失，影響賴以為生的茶產業，今也表達擔憂並高呼抗議口號；今天場內抗爭行動也持續進行，抗議群眾將其訴求及標語折成紙飛機，並射向環評委員及縣府人員，盼傳遞心聲。

名間焚化爐二階環評範疇界定會議今第4次延會，環團及自救會在場內持續抗爭。記者賴香珊／攝影

名間焚化爐二階環評範疇界定會議今第4次延會，環團及自救會控訴警方昨天拉扯民眾致傷。記者賴香珊／攝影

名間焚化爐二階環評範疇界定會議今第4次延會，環團及自救會在場內持續抗爭。記者賴香珊／攝影

名間焚化爐二階環評範疇界定會議今第4次延會，環團及自救會提數據指設置焚化爐恐重創茶產業。記者賴香珊／攝影