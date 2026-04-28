台中大雅忠義社區汰換5100公尺老舊自來水管 年底前完工

為改善台中市大雅區忠義社區長年自來水管線老舊、頻傳爆管及水壓不穩問題，立委楊瓊瓔今天和台中市議員吳呈賢、吳建德召開自來水管線汰換工程說明會，已爭取4千萬元經費，將針對月祥路、平和路、信義路、仁愛路及周邊多條巷道全面更新5100公尺管線，預計5月動工、今年年底前完工，約1千戶居民受惠。

立委楊瓊瓔和台中市議員吳呈賢、吳建德今天在大雅忠義社區活動中心辦理「台中市大雅區月祥路、平和路、信義路、仁愛路、仁愛西路、仁愛北路、仁愛南路、忠孝路等巷弄自來水管線汰換工程」說明會，自來水公司第四區管理處、大雅營運所、大雅區公所等單位出席，忠義里長林義木與多位居民到場關心施工期程與交通配套。

自來水公司第四區管理處處長張煥獎指出，早期埋設於道路下方的塑膠供水管線，因長年承受車輛輾壓，加上地震、氣候熱脹冷縮及材料老化等因素，容易出現滲漏、破裂情形，影響供水，也常造成道路下陷風險。此次工程將舊有管線全面汰換為耐用年限可達40年的延性鑄鐵管（DIP），總長約5100公尺，施工將採分區、分段進行，降低對交通與居民生活衝擊。

忠義里長林義木表示，地方居民多年來常反映水管破裂搶修頻繁，有時半夜停水、有時水壓忽大忽小，生活不便。尤其巷弄道路狹窄，只要施工搶修就影響通行及居民用水，感謝立委楊瓊瓔及台中市議員吳呈賢、吳建德協助爭取經費，終於迎來全面更新。

市議員吳呈賢、吳建德指出，埋設在道路下方的供水管線看不見，卻與民眾生活最密切相關，自來水管線若老舊失修，容易造成漏水、爆管及水壓不足，導致民眾生活不便，也會讓珍貴水資源白白流失。此次大雅區月祥路周邊巷弄管線汰換工程完成後，可提升供水穩定，讓民眾用水更安心、更有保障。

楊瓊瓔國會辦公室執行長洪柳益表示，民眾最在意的是每天用得到的民生建設，供水要穩定、水質要乾淨、路也要平，這些都是最基本的生活品質。楊瓊瓔立委接獲地方反映後，立即協調台水公司籌措經費，現已順利定案。