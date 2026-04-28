林業署攜手居民學生自然手作 為陸蟹打造濕潤棲地

林業及自然保育署台中分署日前攜手當地居民、東海、靜宜大學學生等，前進台中市清水區高北番仔寮保安林，以自然手作方式，為陸蟹開闢百米宜居、多樣化的棲地。

夏季繁衍熱潮將至，大甲溪出海口周邊的陸蟹將迎來生命交替的時刻。林業及自然保育署台中分署今天發布新聞稿，與東海大學生態與環境研究中心，25、26日攜手荒野保護協會台中分會、高北社區居民、東海及靜宜大學學生，2天共96人次，前進高北番仔寮保安林，自然手作方式為陸蟹開闢百米宜居、多樣化的棲地。

高北番仔寮保安林坐落在大甲溪出海口南岸，擁有珍貴的湧泉與低窪濕地，是國土生態綠網「台中海岸濕地保育軸帶」的重要節點。此處紀錄有紅螯螳臂蟹、日本絨螯蟹及毛足特氏蟹等超過10種陸蟹。

每年5月至10月繁殖期，陸蟹的成蟹會由海岸林出發，橫越海堤抵達海邊釋幼；待海中的幼蟲發育為幼蟹後，則會再度爬回海岸林生活與成長。

高北番仔寮保安林是高美陸蟹重要的棲身之所。陸蟹雖然具備離水活動的能力，多數物種對水源與環境濕度仍有高度依賴，棲地多緊鄰水域周邊。

不同傳統水泥工程，大、小朋友用雙手與圓鍬挖掘淺溝，湧泉引流區順著林下鬱閉處挖掘土溝，將天然湧泉引導至65公尺遠的溝渠，有效擴大穩定水源的覆蓋面積。雨水保濕區挖掘直線與分支交錯的淺溝，強化降雨後的保水效力，維持保安林濕度。

眾人打造百米手作水路，原本乾涸的林地變得濕潤，讓喜好濕潤環境的陸蟹能順利深入保安林棲息，期許透過持續的生態監測與棲地優化，讓高北番仔寮保安林成為兼具生物多樣性、濕地修復與調蓄功能的全方位生態綠網。