台中敬老卡合作診所 新社、石岡掛零

台中市敬老愛心卡合作診所三百八十三家，僅占全市基層診所一成左右，老人比例高的新社、石岡沒有特約診所，議員要求，牙科、眼科、復健科應列為優先科別，別讓老人家「看得到、用不到」。副市長鄭照新說，將盤點改善。

台中市府對六十五歲以上市民、五十五歲以上原住民及身心障礙者發放敬老愛心卡，每月約一千元點數，可用在大眾運輸、計程車、國民運動中心，也可於衛生所及合作診所折抵健保基本部分負擔五十元。

民進黨議員楊典忠指出，不少海線民眾反映，到基層診所看門診才發現「不是合作診所不能折抵」，尤其看牙科、眼科、復健科時更常碰壁。據統計，全市三千七百七十一家診所，僅三百八十三家是合作診所，覆蓋率僅一成一。

楊典忠表示，高齡長者面對視力退化病變、牙齒掉落、骨頭退化磨損等問題，需求高的眼科、牙科、復健科診所，在清水、梧棲、沙鹿三區共五十六家牙科診所，沒有一家加入合作診所，難怪年長者反映敬老卡就醫折抵不實用。

楊典忠說，台中市敬老愛心卡去年用於診所與衛生所的達一百六十五萬多人次，比使用國民運動中心的人數還多，不但就醫不好用，行政區也有落差，例如新社、石岡沒有合作診所，另牙科、眼科、復健科明顯不足，要求市府盤點改善。

鄭照新說，長者常使用的科別包括牙科、眼科、復健科等，將盤點使用高頻率診所，持續增加合作。

衛生局長曾梓展說，診所加入敬老愛心卡合約診所必須要有讀卡機，每月至少需七百多元成本，診所加入多數沒獲利，純粹服務長者，市府會持續與牙科、眼科、復健科公會協調，提高診所加入意願。