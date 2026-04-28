反南投名間蓋焚化爐 撒千元鈔抗議

南投名間焚化爐昨舉辦二階環評範疇界定會議第四次延會，因正逢濁水媽遶境，地方批評縣府未按前次決議，每次會議應相隔一個月。抗議民眾以地方濁水媽遶境，在場外遙祭媽祖，場內燒香、大手筆撒千元大鈔抗議，以此質疑縣府「燒垃圾賺錢」求「媽祖作主！」場內幾度混亂，綠營縣長參選人温世政也到場聲援。

縣府環保局表示，環評法僅規定七天前要寄發開會通知單，未規定開會限制時間或地點，而隔一個月開會僅是民眾訴求，因此縣府仍按行政程序執行；針對開會時持續出現抗爭，希望民眾能理性討論並提出訴求，只要政府能做得到，就會做到。

環團與自救會代表質疑，縣府為強推名間焚化爐，每次把開會地點設在南投市婦幼館，且密集召開會議，一個月內已開六天會，這次更刻意排在昨、今兩天也就是名間宗教盛事「濁水媽」六天五夜的遶境活動期間，故意藉此降低鄉親參與意願。

抗議群眾昨天先在場外遙祭濁水媽，祈求神明主持公道，民進黨縣長參選人温世政也到場聲援，他批評，垃圾問題如腫瘤，動手術前須取得同意書，縣府沒取得地方同意就強推，漠視民意，並與民眾高呼「媽祖做主」「守護名間」等口號。

名間焚化爐二階環評範疇界定會議昨第四次延會，民眾在場內撒鈔票，以此質疑縣府「燒垃圾賺錢」。記者賴香珊／攝影

昨天會議開始後，前立委陳椒華等逐一審視環評項目要求從嚴調查，部分群眾在場內點香，要求環評主席等人持香向濁水媽道歉，遭警方攔阻；還有民眾當場撒共十萬元的千元紙鈔，質疑縣府蓋焚化爐燒垃圾只為賺錢。會議數度中斷，雙方對峙、警方警戒，場面混亂。

地方人士分析，反焚化爐團體透過從嚴審查、持續抗爭等手段，盼延宕甚至阻擋焚化爐興建；縣府密集開會強推進度，恐是怕焚化爐爭議延燒至下半年影響年底選舉，力求在上半年完成程序。雙方各有盤算，但對解決南投垃圾卻都非好事。