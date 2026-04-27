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檢舉非法移工獎金5千、員警追半天只發2千 台中議員叫屈「獎勵失衡」

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市議員陳文政（中）、黃佳恬（左）與邱愛珊聯合質詢，指員警追捕失聯移工獎勵金2000元，民眾動動嘴檢舉就有5000元，為第一線員警叫屈。記者陳秋雲／攝影
台中市議員陳文政（中）、黃佳恬（左）與邱愛珊聯合質詢，指員警追捕失聯移工獎勵金2000元，民眾動動嘴檢舉就有5000元，為第一線員警叫屈。記者陳秋雲／攝影

近日網路流傳一段員警在街頭追捕失聯移工影片，員警全力奔跑追緝，卻遭拍攝者以訕笑語氣發布，引發社會議論。台中市議員陳文政今在議會質詢警消環衛業務時指出，基層員警面對拒檢、逃逸甚至衝突風險，但查獲一名非法外勞只核發2000獎勵金，民眾動動嘴檢舉就有5000元，合理嗎？警察局長吳敬田說，將了解相關規定向上反映，爭取基層權益。

國民黨議員陳文政、黃佳恬、邱愛珊聯合質詢表示，依勞動部2002年訂定的規定，警察查獲1名非法外勞僅核發2000元獎勵金；反觀民眾依檢舉要點，只要具名提供線索並查獲1至3人，最低即可領取5000元，他質疑合理性。

他指出，第一線員警在街頭執行追捕、圍堵與壓制勤務，實際承擔高度風險，且獎勵金還須等移工遣返後才能請領，與民眾檢舉「即時領取」形成強烈對比。

陳文政表示，全國失聯移工人數持續攀升，截至去年底已達9萬4542人，不僅涉及非法就業，也衍生治安疑慮。台中移工人數多、交通節點密集，員警遭遇逃逸與衝突的機率更高，第一線壓力沈重。

他也點出，中央近年已提高對移民署的查緝績效獎勵，自2022年起每年編列4000萬元，顯示政府已意識問題嚴重性，但基層員警個案查緝獎勵仍停留在20多年前水準，「制度補強只做一半。」

陳文政要求警察局，應主動協助員警申請應得獎勵，並向警政署、移民署及勞動部反映，檢討過時標準、提高第一線查緝獎勵。

台中市警察局長吳敬田回應，將進一步了解相關規定並向中央反映。陳文政強調，查緝失聯移工並非警察單一責任，但既然基層已站在第一線承擔風險，「制度就不應讓他們成為被忽略的一群」。

移民署 國民黨 勞動部

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