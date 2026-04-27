台中敬老卡合作診所僅1成 市府允盤點增加

台中基層診所3771家，而敬老愛心卡合作診所僅383家，台中市副市長鄭照新今天表示，將盤點增加合作診所，尤其優先盤點長者常需要科別，合作診所比例可更高。

民主進步黨籍台中市議員楊典忠在台中市議會質詢表示，近9成診所未加入敬老卡合作機制，台中市政府須釐清原因是行政流程麻煩、請款速度太慢、資訊系統不友善或新台幣50元折抵造成診所額外作業負擔。

楊典忠說，高齡長者常需的眼科、牙科與復健科很多未加入合作診所，長者就醫無法折抵。以清水區、沙鹿區及梧棲區共56家牙科診所為例，無任何1家為合作診所；石岡區與新社區無合作診所，導致須跨區就醫。

中市府衛生局長曾梓展答詢表示，由於使用長者不多，且合作診所未獲利，只是純服務，導致業者加入意願不高。