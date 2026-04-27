快訊

多頭市場震撼彈！穩懋、信驊爆近1.3億元大額違約交割

逢甲夜市辣椒水案延燒 中市警局長證實：柯文哲4度關切分局長仍遭調職

對峙升級！伊朗革命衛隊荷莫茲海峽附近「強登2船」 1船駕駛艙受損

聽新聞
0:00 / 0:00

台中敬老卡合作診所僅1成 市府允盤點增加

中央社／ 台中27日電

台中基層診所3771家，而敬老愛心卡合作診所僅383家，台中市副市長鄭照新今天表示，將盤點增加合作診所，尤其優先盤點長者常需要科別，合作診所比例可更高。

民主進步黨籍台中市議員楊典忠在台中市議會質詢表示，近9成診所未加入敬老卡合作機制，台中市政府須釐清原因是行政流程麻煩、請款速度太慢、資訊系統不友善或新台幣50元折抵造成診所額外作業負擔。

楊典忠說，高齡長者常需的眼科、牙科與復健科很多未加入合作診所，長者就醫無法折抵。以清水區、沙鹿區及梧棲區共56家牙科診所為例，無任何1家為合作診所；石岡區與新社區無合作診所，導致須跨區就醫。

中市府衛生局長曾梓展答詢表示，由於使用長者不多，且合作診所未獲利，只是純服務，導致業者加入意願不高。

清水區 敬老卡 台中

延伸閱讀

推動「安心御老」平台 中榮：迅速掌握長者狀況

公職護理師「像懲罰」！台大、北榮資深人力流失 一年去職逾120人

大阪女來台看皮膚科驚呆！「3分鐘看診＋200元」搞定：世界級水準

手搖飲標示合法卻有礙健康？中市承諾反映修法

相關新聞

影／垃圾處理讓藍綠動怒趕出議場 中市環保局長：我有做代誌

台中市議會下午進行警消環衛業務質詢，「爐主」是環保局局長吳盛忠，不但國民黨議員質詢廚餘措施問到動怒，民進黨議員指垃圾量每天缺口350噸，吳盛忠答稱需要時間處理，隨後回應「我態度是怎樣了」，遭主席曾威、議員謝志忠要求離開議場。

檢舉非法移工獎金5千、員警追半天只發2千 台中議員叫屈「獎勵失衡」

近日網路流傳一段員警在街頭追捕失聯移工影片，員警全力奔跑追緝，卻遭拍攝者以訕笑語氣發布，引發社會議論。台中市議員陳文政今在議會質詢警消環衛業務時指出，基層員警面對拒檢、逃逸甚至衝突風險，但查獲一名非法外勞只核發2000獎勵金，民眾動動嘴檢舉就有5000元，合理嗎？警察局長吳敬田說，將了解相關規定向上反映，爭取基層權益。

手搖飲標示合法卻有礙健康？中市承諾反映修法

台中市肥胖率改善幅度居六都之冠，國民黨議員邱愛珊等人指出，有研究指出55.6%的「無加糖」飲品仍驗出含糖；現行法規允許誤差，且業者改用人工甜味劑使標示糖量趨零，卻未揭露添加物，恐影響健康，要求衛生局中央建議修法將代糖納入標示。

彰化139線死亡彎道設警示柱 防超速挨批突兀、破壞山林視野

彰化139線大彰路因彎道密集、視線變化大，長期事故頻傳，被外界稱作「死亡彎道」。為降低肇事風險，縣府工務處近期在兩處易肇事路段設置共560支警示柱與防撞桿，希望透過實體設施提醒減速，卻也引發不同意見。

中市一中商圈等地停電 搶修後剩84戶仍搶修中

台中一中商圈的三民路三段、一中街和東區力行路、自由路四段等一帶中午傳出停電，有約5千多戶受到影響。台電台中區營業處表示，初步研判是地下電纜故障引起，並造成線路過熱冒煙。所幸經台電全力搶修，下午2時25分已復電98.45%，剩餘84戶仍搶修中。

南投焚化爐環評爭議延燒 環評會選在濁水媽遶境惹議

投縣府再開名間鄉垃圾焚化爐二階環評範疇界定會議，反焚化爐自救會成員及環團開記者會請名間濁水媽祖庇佑；會議進行時，質疑縣府...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。