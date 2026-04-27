「世煌見世煌」同框登場 彰警局長迎來同名律師強力助陣

彰化縣警察局今日出現「世煌見世煌」的趣味畫面，局長陳世煌親自聘請同名同姓的律師陳世煌擔任法律顧問，這段罕見的同名緣分，也讓原本嚴肅的警界聘任儀式多了幾分話題與趣味。

這次受聘的陳世煌律師司法經歷完整，為司法官第23期結業，曾任台灣彰化、雲林地方法院法官，並擔任彰化律師公會理事長，現為「世煌法律事務所」主持律師，實務經驗橫跨刑事辯護、民商事案件及行政訴訟，專業背景相當紮實。

為紀念這段「世煌對世煌」的難得緣分，彰化縣警察局特別設計製作一座「戰警公仔法律顧問聘書」，由陳世煌局長親自頒發給陳世煌律師，將警察形象與法律專業結合，也讓整場儀式在莊重之中多了一點輕鬆亮點。

彰化縣警局表示，治安工作仰賴法治基礎支撐，此次跨界合作不僅是巧合，更象徵專業整合與互補，透過法律顧問制度強化執法量能，讓警政工作在制度與實務上更為穩健，也共同為縣民打造更安全的生活環境。