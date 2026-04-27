手搖飲標示合法卻有礙健康？中市承諾反映修法

台中市肥胖率改善幅度居六都之冠，國民黨議員邱愛珊等人指出，有研究指出55.6%的「無加糖」飲品仍驗出含糖；現行法規允許誤差，且業者改用人工甜味劑使標示糖量趨零，卻未揭露添加物，恐影響健康，要求衛生局中央建議修法將代糖納入標示。

衛生局長曾梓展指出，手搖飲多為現場即時調製，「實務上難以逐杯即時標示完整成分」，但會主動向中央反映，作為未來制度檢討與精進的參考。

國民黨議員邱愛珊、陳文政、黃佳恬聯合質詢，邱愛珊引述研究表示，高達85.6%的市售手搖飲實際糖量高於標示；更有55.6%的「無加糖」飲品仍驗出含糖。

邱愛珊質疑，法規已有規範，為何市場仍普遍存在高比例誤差？她要求衛生局說明稽查機制、抽驗頻率及具體改善措施。

衛生局長曾梓展回應，台中市自2025年1月起已完成882件手搖飲品相關抽查，依現行中央規範，業者僅需標示總熱量、總咖啡因及總糖量即屬合格。

議員指出，業者改用人工甜味劑（代糖）使標示糖量趨零，卻未揭露添加物，恐影響腸道菌叢、增加胰島素阻抗或代謝型脂肪肝風險，要求衛生局加強稽查、向中央建議修法將代糖納入標示。

曾梓展說，人工甜味劑（代糖）屬食品添加物，依法無須另行標示，僅適用於完整包裝食品須揭露成分。因手搖飲多為現場即時調製，實務上難以逐杯即時標示完整成分。

不過，曾梓展承諾，衛生局將在參與中央食品安全相關會議時向中央反映，作為未來制度檢討與精進的參考。