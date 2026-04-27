影／垃圾處理讓藍綠動怒趕出議場 中市環保局長：我有做代誌

台中市議會下午進行警消環衛業務質詢，「爐主」是環保局局長吳盛忠，不但國民黨議員質詢廚餘措施問到動怒，民進黨議員指垃圾量每天缺口8百多噸，吳盛忠答稱需要時間處理，隨後回應「我態度是怎樣了」，遭主席曾威、議員謝志忠要求離開議場。

民進黨議員謝志忠質詢指出，台中市垃圾量每天缺口從5百多噸變成8百多噸，后里、文山及烏日垃圾焚化廠6度破管，焚化爐老化嚴重，廚餘跟垃圾處理是東邊問題移到西邊。他酸局長（吳盛忠）說到年底，垃圾處理績效會是全國第一，據他看「只怕吹牛是全國第一」、「不分政黨都批評你」。

吳盛忠拿出一瓶過濾廚餘的「油」等玻璃罐，表示將採取先進的技術處理垃圾。他說總是要給一點時間，年底前就可以做到好，目前各縣市都是一樣的處理方法。

謝志忠表示如果台中的處理方式跟各縣市一樣，就不用「高考第一名」來做了！吳盛忠回嗆「我有做代誌啊！」「大家都罵我不要緊啊，不然能怎樣？」謝志忠一聽就火，「主席！這個要趕出去。」

主席曾威提醒「局長請你注意你的態度」，吳盛忠回嗆「我態度是怎樣了」，隨即遭曾威請出議場。