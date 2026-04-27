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台中中友百貨周邊地下電纜故障停電 逾5千戶全復電
台中北區中友百貨周邊今天中午突停電，台電表示，因地下電纜故障，一度造成北區與東區逾5千戶停電；經搶修，下午近5時已全數復電，確切故障原因待調查釐清。
有網友今天在社群平台Threads貼文表示，27日中午在中友百貨地下街美食街時突然跳電，因沒空調相當悶熱，且周邊路口紅綠燈也停擺。
台電台中區營業處透過文字稿表示，今天中午12時47分台中市北區三民路三段、一中街，以及台中市東區力行路、自由路四段等一帶因地下電纜故障，線路過熱冒煙停電，受影響用戶有5545戶。
台電公司指出，經派員前往現場查修，初步研判因地下電纜直路接頭故障所致，經台電搶修後，於下午4時50分已全數復電，確切故障原因仍待進一步釐清。
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