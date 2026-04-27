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彰化139線死亡彎道設警示柱 防超速挨批突兀、破壞山林視野
彰化139線大彰路因彎道密集、視線變化大，長期事故頻傳，被外界稱作「死亡彎道」。為降低肇事風險，縣府工務處近期在兩處易肇事路段設置共560支警示柱與防撞桿，希望透過實體設施提醒減速，卻也引發不同意見。
該路段原本綠意連綿的山路彎道，如今被一排排黃色防撞設施切割視覺。有用路人形容，彷彿「山路突然長出一整排棒棒糖」，直言視覺上相當突兀，也有人質疑，設施密集程度是否反而增加騎乘壓力與干擾判斷。
彰化縣府工務處指出，縣道139線9.5k易肇事路段，曾發生A1事故，經多方評估，於彎道增設防撞桿提醒用路人減速慢行，以期加強安全，減少交通事故。改善路段包括9.5K李舍咖啡周邊與芬園櫻花大道，分別設置警示柱60支、兩側設防撞桿180，以及警示柱120支、防撞桿200支，總計設置560，強化彎道提醒效果，降低車速並減少失控風險。
不過，社群討論也有不同聲音。有民眾認為，139線事故多與超速過彎及危險騎乘行為有關，只要遵守速限，路段本身並非問題。也有單車族表示，該路段原以自然景觀與山稜線聞名，如今被大量設施干擾視覺體驗，質疑治理手段過於「工程化」，反而壓縮騎乘與觀景空間。
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