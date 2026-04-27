母親節聚餐商機 台中餐飲業勞動節連假起搶攻

母親節是餐飲業重要檔期，今年節前適逢勞動節連假，台中餐飲業者從5月1日起祭出專屬優惠方案，業者今天表示，今年母親節檔期從節前1週延續到節後1週，可望帶動5月業績。

新天地餐飲集團表示，近年母親節聚餐出現「提早規劃、多人聚餐、重視性價比」趨勢，今年節前1週適逢勞動節3天連假，母親節聚餐提前開吃，這次鎖定不同家庭聚餐需求，推出6人及10人桌宴，4月30日前預購將贈氣泡水及巴斯克乳酪蛋糕。

春水堂人文茶館歡慶43週年，攜手日本花藝設計品牌，5月起除紙杯、杯墊及餐墊紙全面聯名換裝外，也推出茶禮盒、玻璃杯、購物袋、雙杯提袋等聯名周邊商品，並規劃4款「花映套餐」；另外，還推出「焙茶系列」霜淇淋新品，只在春水堂華山店、國美店及駁二店限定販售。

台中全國大飯店今年以「一家一室」為訴求，主打6人即可預訂獨立包廂，讓小家庭也能擁有專屬節慶餐桌，讓家庭客群不受外界干擾開心用餐。

知名燒肉品牌「屋馬燒肉」宣布，自5月1日起至30日止，於門市推出期間限定「媽咪女王盛宴感恩套餐」；不僅匯集日、美、澳等國頂級和牛，更首度推出全新鍋物「酸菜豚肉鍋」，打造別開生面「火烤兩吃」儀式感，搶攻母親節聚餐商機。

台中福華大飯店以「一起過，更熱鬧」為主軸，在母親節當天打造「百人同慶母親節」宴會體驗，結合現場演出與主題饗宴，將節慶聚餐升級為具儀式感的共享式慶典。

位於七期豪宅區的夏登法式鐵板燒祭出澳洲活龍蝦、南非活鮑、日本生蠔、挪威鮭魚、A5和牛等高檔食材推出母愛饗宴套餐外，即起至6月30日止還推出「520早晚餐」方案，讓客人從下午5時20分起提早入席，將獲款待義大利知名氣泡礦泉水。