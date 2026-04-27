彰化田尾衛福大樓今動土全齡照顧 還有2鄉鎮今年將啟用

彰化縣政府斥資2億多元興建「田尾鄉衛生所暨長照衛福大樓」今天動土，彰化縣長王惠美表示，縣府首創「老幼共融」的長照衛福大樓陸續建置18案，今動土的田尾衛福大樓預計2028年完工，而埤頭和鹿港二期的衛福大樓今年也將啟用，將提供0到100歲的全齡照顧服務。

「田尾鄉衛生所暨長照衛福大樓」今天由王惠美、衛福部國民健康署組長林國甯、田尾鄉長許淑美等人主持動土儀式，立委謝衣鳯、陳素月等地方人士與會。

王惠美表示，田尾衛福大樓由田尾鄉公所提供土地讓衛生所原址重建，加上中央補助7500萬元，縣府自籌1.4億元，將興建5層複合式長照衛福大樓，1、2樓為衛生所及不老健身房，3樓是公設民營托嬰中心，4樓為日間照顧中心，5樓為「長者健康促進空間」，完工後能為民眾提供全方位醫療保健、托嬰、育兒親子及長照等服務。

王惠美說出，為讓長輩們能在熟悉環境中健康老化，縣府布建52處長照據點，已完工41案，工程決標6案，施工中5案。並首創全國「老幼共融」的長照衛福大樓模式共18案，其中如二林、芳苑、竹塘、大城、員林、北斗的衛福大樓已陸續啟用，埤頭和鹿港二期的衛福大樓也即將啟用，衛福大樓不僅能減輕家庭照顧負擔，也讓年輕人無後顧之憂安心打拼。

林國甯表示，田尾鄉衛生所暨長照衛福大樓動土象徵中央地方攜手照顧鄉親，彰化縣府團隊積極爭取「前瞻基礎建設計畫」，中央核定補助彰化縣各衛生所修繕補強及興建工程高達8億9862萬，也希望未來大樓完工後能為民眾提供一站式照顧服務。

彰化縣政府斥資2億多興建「田尾鄉衛生所暨長照衛福大樓」今天動土。記者林宛諭／攝影