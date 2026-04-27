中市一中商圈等地停電 搶修後剩84戶仍搶修中

台中市的親子館從市長盧秀燕上任後由4間增加到25間，盧秀燕今天替設在龍井區公所4樓的「龍井親子館」開幕。她致詞時說，親子館和公托中心在她任內都大幅增加，市民感受到它的好，紛紛透過民代爭取，還有人一開口就說想要設5個。如果各地希望能繼續增加，找出閒置空間最重要，只要提出地點，市府會去評估，歡迎各地積極找空間。

2026-04-27 15:43