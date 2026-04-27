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中市一中商圈等地停電 搶修後剩84戶仍搶修中

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
台中一中商圈的三民路三段、一中街和東區力行路、自由路四段等一帶中午傳出停電，台電全力搶修。圖／台電提供
台中一中商圈的三民路三段、一中街和東區力行路、自由路四段等一帶中午傳出停電，台電全力搶修。圖／台電提供

台中一中商圈的三民路三段、一中街和東區力行路、自由路四段等一帶中午傳出停電，有約5千多戶受到影響。台電台中區營業處表示，初步研判是地下電纜故障引起，並造成線路過熱冒煙。所幸經台電全力搶修，下午2時25分已復電98.45%，剩餘84戶仍搶修中。

台電說，台中市北區三民路三段、一中街和東區力行路、自由路四段等一帶中午12時47分突然傳出停電，店家和馬路上的號誌都因此停電，台電立即派員前往現場查修。

台電說，經現場查修，停電是因因地下電纜直路接頭故障所致，受影響用戶有5239戶，已於下午2時25分復電98.45%，餘84戶停電，刻正積極加派人力進行搶修，停電造成民眾不便，深感抱歉。

台電 台中市 停電

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