南投焚化爐環評爭議延燒 環評會選在濁水媽遶境惹議

投縣府再開名間鄉垃圾焚化爐二階環評範疇界定會議，反焚化爐自救會成員及環團開記者會請名間濁水媽祖庇佑；會議進行時，質疑縣府故意選在濁水媽遶境時開會，讓鄉民無法參與。

南投縣沒有垃圾焚化爐，須依賴外縣市協助處理，縣府擬在名間鄉新民村興建南投縣垃圾處理及再生能源中心，先前已在南投婦幼館多次召開第二階段環境影響評估範疇界定會議，今天再次召開會議。

會議開始前，名間鄉反焚化爐自救會及多個環保團體先開記者會，前明道大學校長陳世雄及民進黨南投縣長參選人温世政等人與會，陳世雄等人開會前先焚香遙拜濁水媽祖，請媽祖保佑不要在名間鄉蓋焚化爐。

會議開始後，環團先抗議上次會議結論中提及下次開會時間需在1個月，且地點需在名間鄉公所，但縣府卻執意提早開會，且地點仍在南投婦幼館，質疑1個月內開6次會，且故意選在名間鄉福興宮濁水媽遶境活動時開會，故意讓關心案件鄉民無法參與。

名間鄉反焚化爐自救會成員及環團成員在場內點香，要求南投縣環保局長李易書及擔任範疇界定會議主席的朝陽科技大學環境工程與管理系教授程淑芬等人，向媽祖道歉，但遭到警方攔阻，兩邊發生肢體衝突，會議也一度中斷。

名間鄉長陳翰立接受媒體聯訪時說，縣府密集召開會議，顯示根本沒有溝通誠意；李易書接受媒體聯訪時則說，呼籲開會民眾理性進行溝通及討論。