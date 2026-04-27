中市親子館、公托受歡迎！有地方「一次要5個」 盧秀燕：市府會去評估

台中市的親子館從市長盧秀燕上任後由4間增加到25間，盧秀燕今天替設在龍井區公所4樓的「龍井親子館」開幕。她致詞時說，親子館和公托中心在她任內都大幅增加，市民感受到它的好，紛紛透過民代爭取，還有人一開口就說想要設5個。如果各地希望能繼續增加，找出閒置空間最重要，只要提出地點，市府會去評估，歡迎各地積極找空間。

龍井親子館原本是區公所的檔案室，盧秀燕說，這樣好的空間卻是由檔案吹著冷氣使用，太可惜了，市府因此把檔案移至偏遠地區，改裝後變身為親子館，提供0至6歲嬰幼兒及其照顧者免費的遊戲空間、親子活動、親職教育、托育諮詢、兒童發展篩檢及圖書和玩具借閱等多元服務。

她說，幼兒園與托兒所假日休息，為提供親子舒適去處，親子館開放民眾免費使用。館內備有冷氣與多樣玩具，提供安全又有趣的遊戲空間，讓孩子盡情玩樂，家長安心陪伴。而且每周六、日正常開放，周一公休做消毒與環境整理。

龍井親子館以「幸福龍井・紅土童遊記」為館舍主體概念，融合龍井在地特色如花生、地瓜、西瓜、大風與紅土等自然與人文意象，讓孩子感受在地農村生活與自然環境。盧秀燕參觀後還參加現場親子活動，一起創作花生殼黏土作品。

盧秀燕說，有很多的里蓋了里活動中心，也許是二樓或三樓，後來發現沒用那麼多的空間，就調撥出來設置公托，好到當地居民。東勢也有個里把一樓用來當公托，學校若提出空間，校長還會記嘉獎。

國民黨市長參選人、立法院副院長江啟臣說，就像盧市長所說，受到市民歡迎的政策，所有的民代、里長以後一起來加碼，繼續來擴大、來做「這樣好不好？」台下一片回說「好！」

龍井區農會總幹事林裕議、市議員吳瓊華、林昊佑、張家銨、曾威與社會局長廖靜芝、龍井區長何宜和地方人多人今都出席活動。

台中市長盧秀燕今天替設在龍井區公所4樓的「龍井親子館」開幕，與表演的小朋友合影。圖／台中市政府提供

台中市長盧秀燕今天替設在龍井區公所4樓的「龍井親子館」開幕，並實地參觀。圖／台中市政府提供