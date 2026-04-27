台中廚餘去化策略遭轟只會說「規畫中」 環保局長：不可能飛天鑽地

台中市議會定期大會警消環衛業務質詢，國民黨議員質疑，中央今年起全面禁止家戶廚餘養豬，加上文山、后里兩座焚化廠老舊，去化壓力暴增。議員要求環保局盡速提出具體辦法，不能只推託「規劃中」、「有在做了」。環保局長吳盛忠則強調自己經驗豐富、已逐步解決問題，並反問「要不然要怎麼辦？不可能飛天鑽地」，引發激烈交鋒。

中央規定，明年起全國全面禁止家戶廚餘養豬，僅取得地方政府許可的合法養豬場暫時可使用餐廳、團膳等事業廚餘，且須嚴格落實高溫蒸煮。廚餘去化壓力驟增，日前台中市環保局清潔車更被發現於路邊水溝傾垃圾餘水，嚴重危害環境衛生。

市議員張瀞分指出，台中市文山焚化廠已超齡營運，汰舊換新BOT案去年9月才發包，預定2029年新爐才能完工；后里焚化廠也已屆齡營運。如今又有廚餘問題，使焚化廠處理量更加吃緊。今年初豐原發生違法亂倒廚餘事件，焚化廠外常見垃圾車大排長龍。她要求環保局盡快拿出辦法，后里焚化爐汰舊換新工程也應趕緊接續辦理。

環保局長吳盛忠表示，廚餘明年起要不要全面禁止養豬，中央政策好像又有不同的考量，目前還在討論是否要做為熟飼料。針對后里焚化爐汰舊換新，他說還在開公聽會，這都要按照程序走。對於垃圾車排隊進場，吳盛忠解釋，遇到焚化爐歲修或故障，都難免出現排隊進場狀況「全台灣都一樣。」

張瀞分說，不能只推「這是中央政策、還在討論中」，廚餘每天都會產生，廚餘就是迫在眉睫的問題，環保局要扮演重要角色，反映地方問題。她警告，廚餘送進垃圾焚化爐燒，將嚴重縮短焚化爐壽命；而歲修是例行事務，應提前因應，不能用這種理由合理化垃圾車大排長龍的狀況。

吳盛忠辯解：「遇到焚化爐歲修或故障就會出現排隊進場狀況，大家要理性看待。」並強調：「自己民國七十多年就開始擔任環保局長、經驗很豐富。」議員則認為局長態度很不應該。吳盛忠隨即回應，自己已經逐步解決問題，焚化爐或垃圾的問題不可能馬上解決，環保局已經逐步在推動，要不然要怎麼辦？他不可能飛天鑽地，其他議員不欣賞他也沒辦法。

聯合質詢的市議員張廖乃綸請主席主持秩序，要求官員尊重議員質詢，不要有情緒性發言。她說，廚餘問題確實已引發民怨，民眾相當擔心廚餘禁止養豬後無法有效去化，恐危害環境衛生，市政府應該明確告知目前台中市每日廚餘量及處理的流向。無法解決台中市廚餘去化的燃眉之急，難怪大家火氣都很大。

副市長鄭照新說明，台中市目前每日生廚餘約71.4噸、回收熟廚餘約277公噸，總計約350噸。他強調，市府估算明年一月多元處理的硬體設施都沒有問題，目前只是還在討論、計算處理費的問題。

環保局長吳盛忠補充，目前生廚餘送外埔園區沼氣發電，約10多噸熟廚餘目前也會到外埔園區，事業廚餘約有118公噸養豬，另外有68公噸運至焚化廠旁脫水，約93公噸廚餘濾乾送進焚化廠。議員憂心忡忡，吳盛忠最後保證：「年底台中市廚餘處理會全國第一名。」

張瀞分與張廖乃綸認為，環保局應提出可驗證的具體期程與備援計畫，而非僅以口號「保證第一名」回應。