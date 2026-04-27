快訊

台北懸日將登場！這2處連6天可見「夕陽穿街」夢幻奇景

台灣PS5系列主機5/1全面漲價！最貴漲26％ PS5數位版漲3千元以上

4萬點得而復失！台股收漲684點 台積電最後一盤遭摜30元收高80元

聽新聞
0:00 / 0:00

大里垃圾場堆45萬噸垃圾 綠營要求成立環保監督委員會

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市民進黨議員左起陳俞融、謝家宜、張芬郁、陳雅惠、陳淑華及蕭隆澤要求成立大理垃圾場環保監督委員會。圖／張芬郁提供
台中市民進黨議員左起陳俞融、謝家宜、張芬郁、陳雅惠、陳淑華及蕭隆澤要求成立大理垃圾場環保監督委員會。圖／張芬郁提供

台中市大里垃圾掩埋場長期堆置量高達45萬噸，引發環境汙染與民怨。民進黨議員痛批市長盧秀燕團隊只會「騙、變、拖」，要求成立大里掩埋場環保監督委員會，強化水質、空氣品質監測，並改善垃圾車沿線異味問題。環保局表示，盡速研議。

台中市議會今進行警消環衛委員會業務質詢，民進黨市議員張芬郁、陳雅惠、謝家宜、陳俞融、陳淑華、蕭隆澤聯合砲轟市府垃圾處理失能。

張芬郁指出，大里掩埋場原為暫置場，如今卻淪為全市垃圾集中地，除大里本地垃圾外，清水、沙鹿、太平等區垃圾持續運入，居民與第一線清潔隊員長期暴露在惡臭與汙染風險中。她批評，市府推動垃圾打包及SRF（固體再生燃料）政策未能有效分流，反而加劇集中處理壓力，顯示整體廢棄物治理策略失靈。

她指出，垃圾處理量能不足已外溢成制度性問題，不僅帶動清潔費調整壓力，事業廢棄物非法棄置案件也頻傳。包括大里旱溪舊河道、霧峰朝陽大學後山道路等地，均發現建築與裝潢廢棄物遭隨意傾倒。依相關法規，拆除廢棄物應納入申報與流向管制，但環保局未能有效掌握，凸顯監管機制鬆動。

針對廚餘去化困境，市府規畫於今年七月完成高效堆肥設施，並於十二月底啟用黑水虻處理系統及厭氧發電試營運。張芬郁質疑時程一再變動，要求市府加速推動，避免將問題延宕至下一任市長。她強調，隨明年一月起廚餘禁止養豬政策上路，若替代處理量能未及時到位，恐引爆更大環境與民生壓力。

環保局長吳盛忠回應，水質與空氣品質監測及垃圾車異味管控本屬基本作業，將加強要求清運車輛噴灑丹寧酸等植物萃取物抑制臭味；對於成立環保監督委員會，將儘速研議可行性。他強調，對非法傾倒事業廢棄物案件，環保局均依法蒐證並移送法辦。

副市長鄭照新則表示，廚餘去化三大方案已完成規畫，目前進入主計與財政審核階段，相關設施預計於年底啟用，以銜接政策轉換。整體而言，市府能否在期限內補足處理量能、回應地方長期累積的環境壓力，仍有待後續執行成效檢驗。

台中市 陳雅惠 盧秀燕

延伸閱讀

垃圾場暫置5000張廢床墊高風險 苗縣府、公所研議破碎機去化

濕紙巾、抹布、油脂成元凶 新北揚水站年清9噸垃圾

廚餘變多成本增 營養午餐恐「縮水」？教育部：協力因應

台中逢甲商圈女落單遭襲胸 議員籲普發辣椒水自保

相關新聞

中市敬老卡合作診所僅1成這兩區竟掛零 長者怨看得到用不到

台中市敬老愛心卡合作診所383家，僅占全市基層診所3771家的一成左右，比例太低，且石岡、新社兩區沒合約診所，兩區市民需跨區就醫，相當不便。民進黨市議員楊典忠指出，每個行政區都應該有基本合作診所，不能出現掛零，且牙科、眼科、復健科應列為優先招募科別，不要讓民眾「看得到、用不到」。台中市副市長鄭照新表示，市府將盤點並增加長者常使用的合作診所。

影／千元鈔灑滿地！名間焚化爐挑遶境日開會 民眾點香、撒鈔票抗議

南投縣政府今、明兩天辦理名間焚化爐二階環評範疇界定會議第四次延會，但今逢名間盛事濁水媽遶境，地方痛批挑在鄉親難參與時地，在場外遙祭濁水媽，但場內焚香遭攔，有抗議民眾當場撒鈔票質疑縣府「燒垃圾賺錢」，場面幾度混亂。

彰化流浪狗中途之家預計5月重建搬遷 收容動物暫轉民間代養

彰化唯一的流浪狗收容據點、位於員林阿寶坑的「流浪狗中途之家」，因設備老舊且收容量能不足，縣府規劃原地重建為4層樓的垂直化收容所，並預計於今年5月底啟動搬遷作業，動物防疫所目前已覓得一處可容納約300隻犬隻的代養場，也持續對外公告徵求其他合適場地，以補足收容量。

漫畫家蔡志忠故居未列紀念建築 挨批標準不一

已故藝人鄧麗君出生僅六個月即搬離的故居，由雲林縣登錄為紀念建築；而知名漫畫家蔡志忠在彰化花壇居住長達卅年的老家，卻未獲登錄，引發多位議員質疑文資認定「一國兩制」。文化局指出，審議意見指故居與其重要創作歷程關聯不足。

救照顧者 學者：給假不如給彈性工時或遠距上班

長照需求導致勞工離職、提早退休潮逐年攀升，主要照顧者面臨職場與家庭兩難，學者指出，單靠「給假」不足搶救在職照顧者，企業應該給予彈性工時或遠距上班，且投入更多社會支持，才可緩解「照顧離職潮」。

減少勞工照顧離職 台中議員促補助企業有薪長照假

台中市六十五歲以上人口超過五十萬，中市議會民進黨團指出，台中長照喘息服務人數近三年來增加四千人，建議市府試辦「企業有薪長照假補助方案」，補助願提供超過十四天且「部分有薪」照顧假的企業，藉此分擔企業成本，降低勞工因照顧離職危機。中市勞工局表示，將收集各界意見評估。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。