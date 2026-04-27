大里垃圾場堆45萬噸垃圾 綠營要求成立環保監督委員會

台中市大里垃圾掩埋場長期堆置量高達45萬噸，引發環境汙染與民怨。民進黨議員痛批市長盧秀燕團隊只會「騙、變、拖」，要求成立大里掩埋場環保監督委員會，強化水質、空氣品質監測，並改善垃圾車沿線異味問題。環保局表示，盡速研議。

台中市議會今進行警消環衛委員會業務質詢，民進黨市議員張芬郁、陳雅惠、謝家宜、陳俞融、陳淑華、蕭隆澤聯合砲轟市府垃圾處理失能。

張芬郁指出，大里掩埋場原為暫置場，如今卻淪為全市垃圾集中地，除大里本地垃圾外，清水、沙鹿、太平等區垃圾持續運入，居民與第一線清潔隊員長期暴露在惡臭與汙染風險中。她批評，市府推動垃圾打包及SRF（固體再生燃料）政策未能有效分流，反而加劇集中處理壓力，顯示整體廢棄物治理策略失靈。

她指出，垃圾處理量能不足已外溢成制度性問題，不僅帶動清潔費調整壓力，事業廢棄物非法棄置案件也頻傳。包括大里旱溪舊河道、霧峰朝陽大學後山道路等地，均發現建築與裝潢廢棄物遭隨意傾倒。依相關法規，拆除廢棄物應納入申報與流向管制，但環保局未能有效掌握，凸顯監管機制鬆動。

針對廚餘去化困境，市府規畫於今年七月完成高效堆肥設施，並於十二月底啟用黑水虻處理系統及厭氧發電試營運。張芬郁質疑時程一再變動，要求市府加速推動，避免將問題延宕至下一任市長。她強調，隨明年一月起廚餘禁止養豬政策上路，若替代處理量能未及時到位，恐引爆更大環境與民生壓力。

環保局長吳盛忠回應，水質與空氣品質監測及垃圾車異味管控本屬基本作業，將加強要求清運車輛噴灑丹寧酸等植物萃取物抑制臭味；對於成立環保監督委員會，將儘速研議可行性。他強調，對非法傾倒事業廢棄物案件，環保局均依法蒐證並移送法辦。

副市長鄭照新則表示，廚餘去化三大方案已完成規畫，目前進入主計與財政審核階段，相關設施預計於年底啟用，以銜接政策轉換。整體而言，市府能否在期限內補足處理量能、回應地方長期累積的環境壓力，仍有待後續執行成效檢驗。