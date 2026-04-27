影／千元鈔灑滿地！名間焚化爐挑遶境日開會 民眾點香、撒鈔票抗議

南投縣政府今、明兩天辦理名間焚化爐二階環評範疇界定會議第四次延會，但今逢名間盛事濁水媽遶境，地方痛批挑在鄉親難參與時地，在場外遙祭濁水媽，但場內焚香遭攔，有抗議民眾當場撒鈔票質疑縣府「燒垃圾賺錢」，場面幾度混亂。

環團與自救會代表指出，縣府為強推名間焚化爐，1個月內密集召開6天會議，不僅開會地點不在名間，更刻意選鄉親難以參與的時間，像今天起6天5夜「濁水媽」遶境是當地宗教盛事，縣府知道仍擇定開會，意圖消磨地方鬥志強逼就範。

抗議群眾今天帶著香與金紙，先在場外遙祭濁水媽，祈求神明主持公道，保佑不要在名間蓋焚化爐，民進黨縣長參選人温世政、明道大學前校長陳世雄、雲林縣議員張維崢等也到場聲援，高呼「媽祖做主」、「守護名間」、「公然說謊」等口號。

温世政說，垃圾問題如同腫瘤，動手術前須取得「手術同意書」，同意書有3要點：須獲同意、告知風險、有無替代方案，但縣府都沒有做到，不顧民意；陳世雄則說，名間農地寶貴且是無可替代的，因此學界連署反焚化爐人數已逾250人。

反焚化爐自救會長釋致中則說，最新的焚化爐在竹北僅2.7公頃，南投縣卻要用7.5公頃的優良農地興建，政策錯誤也非地方所需，更不符用地規定。自救會成員也質疑，前次決議避免密集開會，每次會議應相隔1個月，縣府卻漠視決議。

而在會議開始後，自救會及環團在場內點香，要求環評主席等人持香跟濁水媽道歉，點香行為遭警方攔阻，群眾怒吼「只許官府蓋焚化爐，不許民眾燒香」；還有抗議民眾當場撒十萬元鈔票，質疑縣府蓋焚化爐燒垃圾為賺錢，場面幾度混亂。

名間焚化爐二階環評範疇界定會議今第四次延會，有民眾在場內當場撒鈔票質疑縣府「燒垃圾賺錢」。記者賴香珊／攝影

南投名間焚化爐二階環評範疇界定會議今第四次延會，但逢濁水媽遶境，民眾在場外遙祭濁水媽，民進黨縣長參選人温世政到場聲援。記者賴香珊／攝影

名間焚化爐二階環評範疇界定會議今第四次延會，但逢濁水媽遶境，民眾抗議，場面幾度混亂。記者賴香珊／攝影

名間焚化爐二階環評範疇界定會議今第四次延會，但逢濁水媽遶境，民眾在場外遙祭濁水媽，場內抗議，場面幾度混亂。記者賴香珊／攝影

名間焚化爐二階環評範疇界定會議今第四次延會，但逢濁水媽遶境，民眾抗議，場面幾度混亂。記者賴香珊／攝影

名間焚化爐二階環評範疇界定會議今第四次延會，但逢濁水媽遶境，民眾在場外遙祭濁水媽，場內抗議，場面幾度混亂。記者賴香珊／攝影

名間焚化爐二階環評範疇界定會議今第四次延會，有民眾在場內當場撒鈔票質疑縣府「燒垃圾賺錢」。記者賴香珊／攝影

名間焚化爐二階環評範疇界定會議今第四次延會，但逢濁水媽遶境，民眾在場外遙祭濁水媽，場內抗議，場面幾度混亂。記者賴香珊／攝影