中市敬老卡合作診所僅1成這兩區竟掛零 長者怨看得到用不到

台中市敬老愛心卡合作診所383家，僅占全市基層診所3771家的一成左右，比例太低，且石岡、新社兩區沒合約診所，兩區市民需跨區就醫，相當不便。民進黨市議員楊典忠指出，每個行政區都應該有基本合作診所，不能出現掛零，且牙科、眼科、復健科應列為優先招募科別，不要讓民眾「看得到、用不到」。台中市副市長鄭照新表示，市府將盤點並增加長者常使用的合作診所。

台中市府對65歲以上市民、55歲以上原住民及身心障礙者發放敬老愛心卡，每月提供1000點數，可用於大眾運輸、計程車、國民運動中心，也可於衛生所及合作診所門診，折抵健保基本部分負擔50元，原本是照顧長者與弱勢市民的美意，但近來不少海線民眾反映，到基層診所看門診才發現「不是合作診所不能折抵」，尤其看牙科、眼科、復健科時更常碰壁。

台中市議會今警消環衛業務質詢，市議員楊典忠表示，高齡長者面對視力退化病變、牙齒退化掉落、骨頭退化磨損等問題，亟需就診的眼科、牙科、復健科診所，在清水、梧棲、沙鹿三區，除清水有兩家眼科診所外，其餘敬老愛心卡合作診所都掛0；清沙梧三區共56家牙科診所，卻沒有任何一家加入敬老愛心卡合作診所，衛生所只有一般門診與戒菸門診，敬老愛心卡就醫折抵又不能在醫院使用，難怪很多高齡年長者反映敬老愛心卡就醫折抵不實用。

楊典忠說，台中市敬老愛心卡去年用於診所與衛生所的人次高達165萬多人次，甚至比使用國民運動中心的人數還多，顯示長者對基層醫療折抵確實有高度需求，但全市3771家診所卻只有383家合作，覆蓋率僅約一成，使用上更有行政區落差，新社、石岡沒有合作診所「沒得使用」，牙科、眼科、復健科更是明顯不足，要求市府應加強敬老愛心卡合作診所家數，並弭平敬老愛心卡就醫折抵的城鄉福利落差。

鄭照新表示，長者常使用的科別包括牙科、眼科、復健科等，市府將盤點長者使用高頻率的診所，並持續增加合作診所。

台中市衛生局長曾梓展說，診所加入敬老愛心卡合約診所必須要有讀卡機，每月至少需700多元成本，診所加入多數沒有獲利，純粹服務長者，市府會持續與牙科、眼科、復健科公會協調，增加基層診所加入意願。