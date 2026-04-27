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彰化流浪狗中途之家預計5月重建搬遷 收容動物暫轉民間代養

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導
位在員林阿寶坑的彰化縣流浪狗中途之家，不僅收容空間不足，相關設施也十分老舊，縣府將以1億8千萬元重建，擴大收容，改善收容環境 。聯合報系資料照片
位在員林阿寶坑的彰化縣流浪狗中途之家，不僅收容空間不足，相關設施也十分老舊，縣府將以1億8千萬元重建，擴大收容，改善收容環境 。聯合報系資料照片

彰化唯一的流浪狗收容據點、位於員林阿寶坑的「流浪狗中途之家」，因設備老舊且收容量能不足，縣府規劃原地重建為4層樓的垂直化收容所，並預計於今年5月底啟動搬遷作業，動物防疫所目前已覓得一處可容納約300隻犬隻的代養場，也持續對外公告徵求其他合適場地，以補足收容量。

動防所表示，新建完工的空間收容量將由現行約250隻提升至450隻，以因應長期收容量能需求，施工預計長達2年，現有收容所部分人力，如清潔人員會辭退，所內動物將委託民間單位設置臨時收容處所，規劃以籠內安置、車輛分批運送的方式進行，降低動物間衝突風險。

縣府也參考其他縣市作法，訂定每隻犬貓每日補助53元，用於支應場地與人力成本；飼料、醫療器材及營養品等則由動防所提供。

不過，有意申請代養的業者認為，補助金額偏低，若遇突發醫療或管理成本，恐難以負擔，但確實有的民間團體可透過代養結合募款或活動彌補經費，也憂心未來若收容量快速增加或動物滯留時間過長，將加重經營壓力。

動防所指出，受託單位需負責照護遊蕩犬貓、遭棄養動物及依動物保護法留置個案，並須開放民眾參訪以促進認領養，同時也將提供獸醫師等公部門資源，確保動物照護品質。另指出，目前收容所動物中約有兩成屬高齡或具攻擊性，認養不易，未來將透過更精準的捕捉方式，降低後續收容壓力。

流浪狗 彰化 動物收容所

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