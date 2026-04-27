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影／大甲媽遶境進香網友關心「阿嬤」是否完成躦轎心願 原來是動畫

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
大甲媽遶境進香今天凌晨結束，全程有大甲鎮瀾宮直播，回鑾畫面中，下方動畫一名跪拜白髮阿嬤（在轎底）吸引網友注意。圖／取自大甲鎮瀾宮直播畫面
大甲媽遶境進香今天凌晨結束，全程有大甲鎮瀾宮直播，回鑾畫面中，下方動畫一名跪拜白髮阿嬤（在轎底）吸引網友注意。圖／取自大甲鎮瀾宮直播畫面

大甲媽遶境進香今天凌晨結束，全程有大甲鎮瀾宮直播，回鑾畫面中，下方動畫一名跪拜白髮阿嬤吸引網友注意；這名阿嬤從遶境進香開始隨行，到回鑾跪拜畫面吸引許多網友注意追蹤，網友發現昨晚回鑾時，阿嬤已完成心願，不斷在媽祖鑾轎底躦轎，網友為她高興可完成心願，也封她為「無限躦轎獎」。

大甲媽遶境進香途中有很多人想躦轎底，祈求媽祖保佑自己或家人健康平安，大甲鎮瀾宮全程直播畫面中，下方可愛版動畫，有遶境進香隊伍和轎班人員抬著媽祖鑾轎前進畫面。

網友發現，大甲媽去程時，直播畫面一名白髮阿嬤跟在進香隊伍，回鑾時，看到她竟出現下方中間畫面，實際隊伍經過台中大甲水尾橋後，阿嬤已在媽祖鑾轎前跪拜，昨晚一度消失，眼尖網友很快看到並分享，阿嬤已不斷在鑾轎底躦轎，要仔細看才能發現。

大甲鎮瀾宮直網和臉書「我愛大甲媽（活動情報討論區）」都有許多網友討論關心這名阿嬤，網友說大家都關心阿嬤是否順利躦轎底，每天注意，希望讓阿嬤躦好躦滿，昨晚看到她不斷出現在轎底，網友為她開心說「阿嬤辛苦了好幾天，總算躦到轎底，完成心願」；今天凌晨大甲媽回鑾安座，也代表今年遶境進香圓滿結束。

大甲媽遶境進香今天凌晨結束，全程有大甲鎮瀾宮直播，回鑾畫面中，下方動畫一名跪拜白髮阿嬤吸引網友注意。圖／取自臉書我愛大甲媽（活動情報討論區）
大甲媽遶境進香今天凌晨結束，全程有大甲鎮瀾宮直播，回鑾畫面中，下方動畫一名跪拜白髮阿嬤吸引網友注意。圖／取自臉書我愛大甲媽（活動情報討論區）

大甲媽遶境進香今天凌晨結束，全程有大甲鎮瀾宮直播，回鑾畫面中，下方動畫一名跪拜白髮阿嬤吸引網友注意。圖／取自大甲鎮瀾宮直播畫面
大甲媽遶境進香今天凌晨結束，全程有大甲鎮瀾宮直播，回鑾畫面中，下方動畫一名跪拜白髮阿嬤吸引網友注意。圖／取自大甲鎮瀾宮直播畫面

鎮瀾宮 遶境 大甲媽祖

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