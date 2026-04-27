漫畫家蔡志忠故居未列紀念建築 挨批標準不一

已故藝人鄧麗君出生僅六個月即搬離的故居，由雲林縣登錄為紀念建築；而知名漫畫家蔡志忠在彰化花壇居住長達卅年的老家，卻未獲登錄，引發多位議員質疑文資認定「一國兩制」。文化局指出，審議意見指故居與其重要創作歷程關聯不足。

蔡志忠出身彰化縣花壇鄉，十五歲北上學習繪畫與漫畫創作，之後雖在外發展，但期間多次返鄉，並曾在結婚生子後返鄉定居逾十年。其老家近日被提報為紀念建築，然而彰化縣文化局廿三日晚間公布文資審議結果，委員會雖肯定其在國內外的藝術成就，仍認定其重要創作與人生歷程與該建物「無直接關聯」，且主要作品並非於此完成，不符紀念建築登錄規定，最終未予通過。

地方文化界質疑標準不一。彰化縣八卦山文化協會理事長蔣敏全說，鄧麗君幼年短暫居住的雲林褒忠故居，仍被列為紀念建築；梅貽琦墓園因其對高等教育的重要貢獻，由新竹市登錄；杜月笙墓園雖不在其事業重心地，仍由新北市列冊；此外，新北市「源興居」則以李登輝出生地身分登錄為紀念建築，顯示評估並非僅限於創作或成就發生地。

議員劉惠娟表示，依文化資產保存法，紀念建築重點在於與具重要歷史、文化或藝術貢獻人物相關，而非僅限於成就發生地。

議員曹嘉豪則指出，蔡志忠長年致力於將諸子百家經典轉化為通俗漫畫，作品已被翻譯成廿七種語言、行銷數十國，甚至被中國大陸列為教材，文化影響力深遠。他認為，在當前文化與政治氛圍下，委員會以「成就不在故居」為由否決，引發外界聯想。

對此，彰化縣文化局回應，審議過程中已充分說明蔡志忠的藝術成就及故居意義，但部分委員認為該建物由其父所建，且與其重要創作歷程關聯不足，經討論後過半數委員依據法規不同意登錄，強調審議係依專業機制運作。