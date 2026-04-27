救照顧者 學者：給假不如給彈性工時或遠距上班

長照需求導致勞工離職、提早退休潮逐年攀升，主要照顧者面臨職場與家庭兩難，學者指出，單靠「給假」不足搶救在職照顧者，企業應該給予彈性工時或遠距上班，且投入更多社會支持，才可緩解「照顧離職潮」。

原本從事會計工作的陳小姐領有穩定薪水，十二年前因父親突然中風，生活瞬間崩塌。當時公司制度無法支撐長期的照護需求，在「盡孝」與「職場」間，她只能選擇前者，辭去穩定薪水，改賣水煎包，才能隨時抽身照看老父。

陳小姐坦言，身為照顧者，最難的不是體力勞動，而是剛出院時那段無助、混亂的評估期，如果有十四天以上的照顧假，初期或許有幫助，但長照時間長了、假休完了，或工作時間不夠彈性，仍無法解決問題。

彰化林先生原是宿舍管理員，工作時間從下午一點到晚上九點，白天可分攤照顧中風的父親，但兩年前工作時間改變，經歷一段時間蠟燭兩頭燒，最後被迫離職回家務農、照顧他的父親。林先生說，「長期照顧安排假」立意良善，但長照時間必須彈性，經常請假恐讓公司「貼標籤」，落實上有難度。

弘光科大老人福利與長期照顧事業系副主任陳姵吟表示，長照通常大於半年，尤其在職照顧者前半年處於混亂、不穩定狀況尤為艱辛，照顧者需配合居家照護時間，單純依靠政府「給假」意義不大，應該鼓勵企業以彈性工時，或是評估「遠距辦公」可行性。

陳姵吟說，對於需要長照勞工，應該有更多長照資源介入，像是拉長喘息照顧時間，並鼓勵企業附設或配合長照資源，讓「照顧」不再是勞工必須隻身面對的戰場。