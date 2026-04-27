減少勞工照顧離職 台中議員促補助企業有薪長照假

台中市六十五歲以上人口超過五十萬，中市議會民進黨團指出，台中長照喘息服務人數近三年來增加四千人，建議市府試辦「企業有薪長照假補助方案」，補助願提供超過十四天且「部分有薪」照顧假的企業，藉此分擔企業成本，降低勞工因照顧離職危機。中市勞工局表示，將收集各界意見評估。

中華民國家庭照顧者關懷總會指出，全國約有一千兩百萬勞動人口，粗估約十分之一受到長期照顧失能、失智、身心障礙家人重擔而影響工作；主計總處統計也顯示，因照顧長輩而離職的人數，是照顧子女的二點四倍，全國約一百廿萬名勞工同時承擔工作與家庭照護責任；另有調查指出，約六成勞工曾因照顧壓力考慮離職。

民進黨團總召周永鴻指出，依現行規定，勞工每年僅有七天無薪家庭照顧假，且併入事假計算，對於突發或長期照護需求而言明顯不足。周永鴻建議市府試辦「企業有薪長照假補助方案」，從現行「無薪」走向「部分有薪」。具體作法包括參考育嬰留職停薪制度，針對願意提供超過十四天照顧假，並給予部分薪資，如卅天六成薪等的企業，提供相應補助，以分擔企業人事成本，同時提升勞工留任意願。

不過，產業界對此仍有不同聲音。部分企業主表示支持，認為有助於提升員工向心力與穩定度，長期可降低人力流動成本；但從事營建業的蔡文華指出，當前已面臨缺工壓力，特別是技術工種一旦有人請長假，即便有補助，人力調度仍相當困難，恐影響產線運作，建議政府同步強化移工引進與彈性調配機制，才能真正落實政策效果。

台中市政府勞工局回應表示，「長期照顧假」相關制度目前仍由中央持續研議，地方將先以現有資源協助在職照顧者，包括擴大喘息服務、提供短期照顧，以及推動鐘點移工等措施，讓勞工在緊急或短期照護需求下能獲得支援。勞工局指出，相關服務均可透過申請取得，盼在制度尚未修正前，先行緩解照顧壓力。

勞工局五月十四日邀產官學界代表座談，聚焦「企業示範長照友善假」的可行性，蒐集各界意見作為未來政策設計的重要依據。市府強調，將兼顧勞工權益與產業發展的前提下，提出具體建議供中央參考，期望建立更完善的長照支持體系。