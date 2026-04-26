從髒亂點到藝術場域 花壇火車站周邊彩繪變身為打卡景點

彰化縣花壇火車站周邊長期被堆放廢棄腳踏車，加上街友聚集，環境髒亂且形成治安死角，有損花壇的門面形象，花壇國際青年商會結合彰安國中美術班學生，透過環境整理與藝術彩繪介入，讓原本被忽略的角落，轉化為具備美感與安全性的公共場域。

花壇國際青年商會推動「玩美角落5.0」計畫，選定花壇火車站周邊作為改造據點，透過彰安國中美術班的創作，運用彩繪將地方特色融入牆面，打造專屬花壇的「旅程地圖」與視覺故事。

花壇鄉民代表 翁啟祐說，整體設計由創作者葵木設計賴樂樂 操刀，將藝術、美感與在地文化融合，讓空間不只是變乾淨，更變得有故事、有溫度，讓每一個原本被忽視的角落，變身為打卡新地標，讓人願意停留、拍照、甚至認識地方文化的空間。

國際青年商會中華民國總會組務理事洪宇風表示，「玩美角落5.0」計畫核心在於以青年力量翻轉城市角落，透過美化行動改善環境、降低治安疑慮，同時創造在地價值。

花壇青商會長林敬軒也指出，此次改造不僅提升環境品質，更讓花壇火車站前廣場成為新的觀光打卡點，未來將持續串聯在地資源，推動更多青年參與公共事務。

花壇國際青年商會推動「玩美角落5.0」計畫，選定花壇火車站周邊作為改造據點，透過彰安國中美術班的創作，運用彩繪將地方特色融入牆面，打造專屬花壇的「旅程地圖」與視覺故事。圖／翁啟祐提供